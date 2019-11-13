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РИА Новости

В ГД рассказали, что будет учитываться при признании физлица СМИ-иноагентом

14:13 13.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Для признания физического лица иноагентом уполномоченный орган Минюст РФ будет должен обосновать связь между иностранным финансированием этого лица и распространением им информации СМИ-иноагента, сказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
"Я считаю, что во всех случаях при принятии решений о включении физического лица в реестр иностранных агентов орган власти должен будет обосновывать связь между поступлением платежа из-за границы и распространением информации СМИ-иностранного агента", - сказал Левин журналистам.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Леонид Левин
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Ранее комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании в среду рекомендовал ко второму чтению законопроект о регулировании в РФ деятельности иностранных СМИ-иноагентов.
Говоря о поправках, Левин ранее отметил, что решение о включении или исключении из реестра иностранных СМИ-иноагентов будет приниматься Минюстом России по согласованию с МИД. "Физическое лицо или российское юридическое лицо может быть признано лицом, выполняющим функции иностранного агента, если оно сотрудничает с иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента", - сказал Левин на заседании комитета.
Он уточнил, что под "сотрудничеством" понимается участие в создании и распространении информации иностранного СМИ-иноагента или российского юрлица, учрежденного иностранным СМИ-иноагентом. Также, отмечал Левин, одновременно должно быть соблюдено и второе условие: получение физлицом финансирования из иностранных источников.
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МинюстЛеонид ЛевинМинистерство юстиции РФГосдума РФРоссияОбщество
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