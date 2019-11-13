В ГД рассказали, что будет учитываться при признании физлица СМИ-иноагентом

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Для признания физического лица иноагентом уполномоченный орган Для признания физического лица иноагентом уполномоченный орган Минюст РФ будет должен обосновать связь между иностранным финансированием этого лица и распространением им информации СМИ-иноагента, сказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин

"Я считаю, что во всех случаях при принятии решений о включении физического лица в реестр иностранных агентов орган власти должен будет обосновывать связь между поступлением платежа из-за границы и распространением информации СМИ-иностранного агента", - сказал Левин журналистам.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании в среду рекомендовал ко второму чтению законопроект о регулировании в РФ деятельности иностранных СМИ-иноагентов.

Говоря о поправках, Левин ранее отметил, что решение о включении или исключении из реестра иностранных СМИ-иноагентов будет приниматься Минюстом России по согласованию с МИД. "Физическое лицо или российское юридическое лицо может быть признано лицом, выполняющим функции иностранного агента, если оно сотрудничает с иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента", - сказал Левин на заседании комитета.