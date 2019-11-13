Ульяновская область представит в Петербурге свою креативную индустрию

УЛЬЯНОВСК, 13 ноя – РИА Новости. Ульяновская область 15 ноября представит свой опыт развития креативных индустрий в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет с 14 по 16 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Основная тема форума - "Культурные коды в условиях глобализации". Эксперты обсудят актуальные вопросы современного культурного процесса, сохранения культурного наследия и стратегий развития культуры разных стран мира.

Презентация креативных индустрий Ульяновской области пройдёт на площадке I Российско-японского форума по креативной экономике, вошедшего в программу Санкт-Петербургского МКФ. Участником мероприятия станет губернатор Сергей Морозов.

С докладом об опыте создания в регионе кластера творческих индустрий выступит исполнительный директор фонда "Ульяновск – культурная столица" Татьяна Ившина. Она, в частности, расскажет о преобразовании общественных пространств в Ульяновске и муниципальных округах, изменениях в культурной среде региона. Внимание будет уделено и примерам сохранения народных промыслов - лозоплетения, суконного производства, изготовления балалаек, а также развитию этих направлений как современного "творческого" бизнеса.

Помимо этого, Ульяновская область будет представлена на IV Международном ремесленном конгрессе МКФ на секции "Креативные индустрии: поиск новых точек роста отрасли".

Процесс формирования кластера творческих индустрий региона был запущен в 2012 году по инициативе главы региона.

"Реализация проекта по развитию кластера творческих индустрий даст огромный социальный и экономический эффект. Это, прежде всего, рабочие места и возможность реализовать свой талант для креативных и социально активных людей - в первую очередь, молодёжи. Поддержка творческого потенциала и инициатив жителей области остаётся для нас одним из приоритетов", – цитирует пресс-служба Морозова.

На сегодняшний день в Ульяновской области созданы креативные пространства в Ульяновске и Димитровграде, организуется сеть уникальных пространств "Третье место" в муниципальных образованиях региона – уже открыты пять пилотных учреждений. Кроме того, 2018 год был объявлен в Ульяновской области Годом умных технологий и креативных индустрий. Фонд "Ульяновск – культурная столица" совместно с областным опорным вузом реализовал образовательную программу для творческих предпринимателей "Продажи для творцов". Ежегодно проходят городские события, организованные с участием творческого бизнеса для жителей Ульяновской области. В частности, это фестиваль музыки и еды "Бульвар", фестиваль "Город мастеров" и другие.