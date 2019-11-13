Оппозиция заблокировала трибуну Рады из-за закона о рынке земли

КИЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Фракция "Оппозиционная платформа – за жизнь" заблокировала трибуну Верховной рады Украины во время рассмотрения законопроекта об отмене моратория на продажу сельхозземель, передает корреспондент РИА Новости.
Парламент Украины на заседании в среду приступил к рассмотрению в первом чтении законопроектов о рынке земли. Президент Украины Владимир Зеленский заверил украинцев, что вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена. В то же время оппозиция и националисты проводят митинг у здания Верховной рады, чтобы не допустить снятия запрета на продажу земли.
11 ноября, 19:34Сказано в эфире"Безумие". Экономист о полемике на Украине вокруг продажи землиЮлия Тимошенко назвала возможное принятие законопроекта о продаже земель сельхозназначения одной из главных трагедий в истории Украины. Экономист Александр Дудчак в эфире радио Sputnik оценил высказывание украинского политика.
Перед началом рассмотрения законопроектов, депутаты от "Оппозиционной платформы" заблокировали трибуну, не дав главе Минэкономики Украины Тимофею Милованову представить правительственный проект закона об отмене моратория. После недолгой паузы, депутаты "Оппозиционной платформы" пропустили министра к трибуне. Периодически оппозиционеры выкрикивают "позор".
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
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