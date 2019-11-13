Оппозиция заблокировала трибуну Рады из-за закона о рынке земли

КИЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Фракция " Фракция " Оппозиционная платформа – за жизнь " заблокировала трибуну Верховной рады Украины во время рассмотрения законопроекта об отмене моратория на продажу сельхозземель, передает корреспондент РИА Новости.

Парламент Украины на заседании в среду приступил к рассмотрению в первом чтении законопроектов о рынке земли. Президент Украины Владимир Зеленский заверил украинцев, что вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена. В то же время оппозиция и националисты проводят митинг у здания Верховной рады, чтобы не допустить снятия запрета на продажу земли.

Перед началом рассмотрения законопроектов, депутаты от "Оппозиционной платформы" заблокировали трибуну, не дав главе Минэкономики Украины Тимофею Милованову представить правительственный проект закона об отмене моратория. После недолгой паузы, депутаты "Оппозиционной платформы" пропустили министра к трибуне. Периодически оппозиционеры выкрикивают "позор".