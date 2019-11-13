Экс-бухгалтер "Седьмой студии" рассказала о махинациях с финансами в театре

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бывшая бухгалтер " Бывшая бухгалтер " Седьмой студии Нина Масляева заявила в Мещанском суде Москвы, что стоимость спектаклей завышалась, а часть денег просто присваивали.

В среду суд заслушивает свидетелей по делу "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит, в том числе, режиссер Кирилл Серебренников , о мошенничестве при реализации проекта "Платформа".

Масляева отметила, что еще при найме на работу ей сказали, что проект прибыльный. "Говорили, что все хорошо заработают на проекте, что часть денег пойдет на проект, на части можно заработать", - сказала бухгалтер.

По словам Масляевой, чтобы платить меньше налогов, зарплаты сотрудникам в ведомости указывались ниже реальной. "В отчетах стоимость указана больше, ведь зарплаты сотрудников были больше... Часть денег присваивалась просто, не только на зарплаты... Например, спектакль должен был идти в течение года, на него выделили четыре миллиона, а через два дня четырех миллионов нет, спектакль еще не поставлен, поступает запрос, что надо еще денег", - заявила она на допросе.

Поступившие деньги обналичивались через фирмы, получавшие от этого 10-15%, наличные складывали в "черную кассу" - сейф, который стоял на территории "Седьмой студии", добавила она.

Масляева единственная из всех фигурантов дела признала свою вину и заключила сделку со следствием, в рамках которой дала показания против других подсудимых. Однако при первом допросе по делу предполагаемых соучастниках она напрямую не говорила, что деньги похищались, отмечала, что обстоятельства хищений ей неизвестны, она лишь выполняла задания руководства. После этого суд не стал рассматривать ее дело в особом порядке, который гарантирует снисхождение, а вернул дело прокурору, фактически усомнившись, что условия сделки со следствием были выполнены. Законность такого решения президиум Мосгорсуда проверит 19 ноября. Сейчас Масляева находится под подпиской о невыезде.

В ходе предыдущего рассмотрения дела суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу, которая оценила мероприятия "Платформы" как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако, по словам адвоката Дмитрия Харитонова, экспертиза установила, что на проект было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.