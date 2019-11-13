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РИА Новости

В ЕС поддержали открытие рынка земли на Украине

14:05 13.11.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Европейский союз поддерживает открытие рынка земли на Украине, так как это может раскрыть большой экономический потенциал украинской экономики, заявили в представительстве ЕС на Украине.
Законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, планируется рассмотреть в первом чтении. Зеленский заверил украинцев, что вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена. В то же время оппозиция и националисты проводят митинг у здания Верховной рады, чтобы не допустить снятия запрета на продажу земли.
"ЕС поддерживает планы правительства по открытию рынка земли на Украине, что может раскрыть огромный потенциал украинской экономики. (Земельная - ред.) реформа должна основываться на верховенстве права и принципах устойчивости, прозрачности, справедливости", - говорится в заявлении представительства Евросоюза на Украине на странице в Facebook в среду.
Также в ЕС заявили о готовности "предложить опыт и поддержку вместе с другими международными партнерами", а также призвали ввести меры предосторожности от концентрации сельскохозяйственных земель в руках нескольких крупных владельцев, обеспечив справедливое отношение к мелким землевладельцам. "Мелкие фермеры должны стоять в центре этой реформы, в том числе еще не зарегистрированные в качестве юридического лица физические лица, занимающиеся земледелием", - говорится в сообщении.
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Чужими руками: украинцы "решат", скупят ли их земли иностранцыВладимиру Зеленскому очень нужны деньги. В любом виде и качестве. Иначе ему нечего будет предъявить своим избирателям. И для привлечения средств он готов пойти на радикальные меры.
Также в ЕС считают, что открытие земельного рынка должно стать первым шагом в рамках более широкой и всеобъемлющей земельной реформы. "Верховенство закона и работающая система правосудия имеют решающее значение для успеха реформы рынка земли", - добавили в представительстве.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
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