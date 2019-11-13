В ЕС поддержали открытие рынка земли на Украине

КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Европейский союз поддерживает открытие рынка земли на Украине, так как это может раскрыть большой экономический потенциал украинской экономики, заявили в представительстве ЕС на Украине

Законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, планируется рассмотреть в первом чтении. Зеленский заверил украинцев, что вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена. В то же время оппозиция и националисты проводят митинг у здания Верховной рады, чтобы не допустить снятия запрета на продажу земли.

"ЕС поддерживает планы правительства по открытию рынка земли на Украине, что может раскрыть огромный потенциал украинской экономики. (Земельная - ред.) реформа должна основываться на верховенстве права и принципах устойчивости, прозрачности, справедливости", - говорится в заявлении представительства Евросоюза на Украине на странице в Facebook в среду.

Также в ЕС заявили о готовности "предложить опыт и поддержку вместе с другими международными партнерами", а также призвали ввести меры предосторожности от концентрации сельскохозяйственных земель в руках нескольких крупных владельцев, обеспечив справедливое отношение к мелким землевладельцам. "Мелкие фермеры должны стоять в центре этой реформы, в том числе еще не зарегистрированные в качестве юридического лица физические лица, занимающиеся земледелием", - говорится в сообщении.

Также в ЕС считают, что открытие земельного рынка должно стать первым шагом в рамках более широкой и всеобъемлющей земельной реформы. "Верховенство закона и работающая система правосудия имеют решающее значение для успеха реформы рынка земли", - добавили в представительстве.