Нетаньяху заявил, что Израиль наносит удары по целям "Исламского джихада"

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя - РИА Новости. Операция в секторе Газа проводится против боевиков и инфраструктуры группировки "Исламский джихад", заявил премьер-министр Операция в секторе Газа проводится против боевиков и инфраструктуры группировки "Исламский джихад", заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, открывая заседание кабинета министров.

"Мы продолжаем наносить удары по " Исламскому джихаду " после того, как атаковали высокопоставленного командира группировки в секторе Газа (Бахаа Абу аль-Ата). Он был ответственным за большинство террористических атак, совершенных в секторе Газа в прошлом году, и он также планировал новые теракты в ближайшие дни" - заявил премьер-министр.

"В последний день мы уничтожили важные цели "Исламского джихада". Мы помешали террористическим отрядам, которые готовили обстрелы территории Государства Израиль, некоторые были атакованы во время запуска ракет", - отметил Нетаньяху.

Активные действия израильских военных в Газе возобновились в среду утром после новых ракетных обстрелов израильской территории из палестинского анклава.

"ЦАХАЛ увеличил плотность атак. В том числе были атакованы крупный завод по производству ракетных боеголовок, штаб-квартира бригады, склад в оперативном подразделении организации, а также учебно-тренировочный комплекс военно-морских сил", - сообщила армейская пресс-служба.

В среду утром сигналы оповещения о ракетных атаках прозвучали в районах Израиля, прилегающих к сектору Газа, а также в Ашкелоне. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, с начала вооруженного противостояния во вторник утром более 220 ракет были выпущены по Израилю из сектора Газа.

Премьер-министр также поблагодарил военнослужащих подразделения "Железный купол" за эффективный перехват ракет. "Я хочу поблагодарить бойцов "Железного купола", которые устанавливают новый стандарт работы, перехватывая до 90% запусков из Газы. Это выдающаяся работа солдат и их командиров, я благодарю вас", - подчеркнул премьер-министр.

По сообщению палестинского минздрава, израильские авиаудары привели к гибели 18 жителей сектора Газа. Как минимум, пятеро погибших – боевики группировки "Исламский джихад".

Нетаньяху заявил, что противостояние с группировкой "Исламский джихад" может затянуться на несколько дней, и призвал граждан Израиля строго выполнять все распоряжения службы тыла.