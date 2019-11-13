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РИА Новости

Нетаньяху заявил, что Израиль наносит удары по целям "Исламского джихада"

13:59 13.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя - РИА Новости. Операция в секторе Газа проводится против боевиков и инфраструктуры группировки "Исламский джихад", заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, открывая заседание кабинета министров.
"Мы продолжаем наносить удары по "Исламскому джихаду" после того, как атаковали высокопоставленного командира группировки в секторе Газа (Бахаа Абу аль-Ата). Он был ответственным за большинство террористических атак, совершенных в секторе Газа в прошлом году, и он также планировал новые теракты в ближайшие дни" - заявил премьер-министр.
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"В последний день мы уничтожили важные цели "Исламского джихада". Мы помешали террористическим отрядам, которые готовили обстрелы территории Государства Израиль, некоторые были атакованы во время запуска ракет", - отметил Нетаньяху.
Активные действия израильских военных в Газе возобновились в среду утром после новых ракетных обстрелов израильской территории из палестинского анклава.
"ЦАХАЛ увеличил плотность атак. В том числе были атакованы крупный завод по производству ракетных боеголовок, штаб-квартира бригады, склад в оперативном подразделении организации, а также учебно-тренировочный комплекс военно-морских сил", - сообщила армейская пресс-служба.
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа
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В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли десять человек
В среду утром сигналы оповещения о ракетных атаках прозвучали в районах Израиля, прилегающих к сектору Газа, а также в Ашкелоне. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, с начала вооруженного противостояния во вторник утром более 220 ракет были выпущены по Израилю из сектора Газа.
Премьер-министр также поблагодарил военнослужащих подразделения "Железный купол" за эффективный перехват ракет. "Я хочу поблагодарить бойцов "Железного купола", которые устанавливают новый стандарт работы, перехватывая до 90% запусков из Газы. Это выдающаяся работа солдат и их командиров, я благодарю вас", - подчеркнул премьер-министр.
По сообщению палестинского минздрава, израильские авиаудары привели к гибели 18 жителей сектора Газа. Как минимум, пятеро погибших – боевики группировки "Исламский джихад".
Нетаньяху заявил, что противостояние с группировкой "Исламский джихад" может затянуться на несколько дней, и призвал граждан Израиля строго выполнять все распоряжения службы тыла.
Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на вторник.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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45012214
Обсудить 8
Исламский джихадАрмия обороны ИзраиляБиньямин НетаньяхуТель-АвивИзраильВ мире
Популярные комментарии
Евреи правят миром.
13 ноября, 14:15
ДАДоктор Аив
3300031
Притянуто за уши. Судя по истории, именно отцы-деды этих арабов искали и нашли себе союзников в лице фашистов, Гитлера. Например, муфтий Хадж Амин аль-Хуссейни - дядя Ясира Арофата, науськивал нацистских руководителей и самого Гитлера на "окончательное решение". Так теперешние арабы-террористы, продолжающие "дело муфтия" - и есть фашисты.
13 ноября, 16:14
LLuchezar
2700002
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