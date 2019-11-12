Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных

МОСКВА/ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, один из них командир палестинской группировки "Исламский джихад", в результате удара израильских военных по его дому, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Палестины.
"Убиты палестинец и женщина, еще два человека пострадали при ударе Израиля по дому в восточной части эш-Шеджая на востоке сектора Газа", - говорится в заявлении минздрава.
"Мы только что нанесли удар по командиру "Исламского джихада" в Газе, Бахе Абу аль-Ата. Аль-Ата был напрямую ответственен за сотни терактов против израильских мирных жителей и военных", - говорится в сообщении армейской пресс-службы Израиля.
Движение "Исламский джихад" также выпустило заявление, в котором оно оплакивает погибшего командира - Баху Абу аль-Ата.
Как подтвердила канцелярия главы кабмина Израиля, целью атаки было уничтожение Абу аль-Ата, она была одобрена премьер-министром и министром обороны. "Он был ответственен за множество террористических атак и запуск ракет по израильской территории в последние месяцы и планировал новые нападения", - также говорится в ее заявлении.
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