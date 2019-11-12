Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных

"Мы только что нанесли удар по командиру "Исламского джихада" в Газе, Бахе Абу аль-Ата. Аль-Ата был напрямую ответственен за сотни терактов против израильских мирных жителей и военных", - говорится в сообщении армейской пресс-службы Израиля.

Как подтвердила канцелярия главы кабмина Израиля, целью атаки было уничтожение Абу аль-Ата, она была одобрена премьер-министром и министром обороны. "Он был ответственен за множество террористических атак и запуск ракет по израильской территории в последние месяцы и планировал новые нападения", - также говорится в ее заявлении.