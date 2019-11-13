Власти Петербурга одобрили установку мемориальной доски Борису Стругацкому

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили идею об установке мемориальной доски писателю Борису Стругацкому , говорится в постановлении, опубликованном на сайте заксобрания.

"В целях увековечения памяти выдающегося советского и российского писателя, сценариста, переводчика Бориса Натановича Стругацкого Законодательное собрание Санкт-Петербурга постановляет: согласиться с представлением губернатора об установке мемориальной доски Б.Н. Стругацкому на улице Победы, д.4, литера А", - говорится в тексте постановления.

Доску установят на стене дома, где жил Стругацкий.

Летом 2019 года власти Петербурга попросили у инициаторов установки памятной доски Стругацкому дать справку о его профессии. В городском комитете по культуре РИА Новости пояснили, что таковы требования закона - они нужны, чтобы исключить ошибки и неверные трактовки. Союз писателей Петербурга выдал справку о том, что фантаст Борис Стругацкий входил в его состав.

Ранее Общественная палата Петербурга поддержала инициативу по установке памятника писателям Борису и Аркадию Стругацким на пересечении Московского проспекта и улицы Фрунзе. Скульпторы должны подготовить эскизный проект памятника.