Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-13T13:51Z
https://ria.ru/20191113/1560885461.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/78200/81/782008104_0:32:842:506_1036x0_80_0_0_37d9c761a927c938e037282131cc3ac1.jpg
РИА Новости

Власти Петербурга одобрили установку мемориальной доски Борису Стругацкому

13:49 13.11.2019 (обновлено: 13:51 13.11.2019)
122
© Фото : из личного архива друга Бориса СтругацкогоПисатель-фантаст Борис Стругацкий
Писатель-фантаст Борис Стругацкий
© Фото : из личного архива друга Бориса Стругацкого
Писатель-фантаст Борис Стругацкий. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили идею об установке мемориальной доски писателю Борису Стругацкому, говорится в постановлении, опубликованном на сайте заксобрания.
"В целях увековечения памяти выдающегося советского и российского писателя, сценариста, переводчика Бориса Натановича Стругацкого Законодательное собрание Санкт-Петербурга постановляет: согласиться с представлением губернатора об установке мемориальной доски Б.Н. Стругацкому на улице Победы, д.4, литера А", - говорится в тексте постановления.
Доску установят на стене дома, где жил Стругацкий.
Летом 2019 года власти Петербурга попросили у инициаторов установки памятной доски Стругацкому дать справку о его профессии. В городском комитете по культуре РИА Новости пояснили, что таковы требования закона - они нужны, чтобы исключить ошибки и неверные трактовки. Союз писателей Петербурга выдал справку о том, что фантаст Борис Стругацкий входил в его состав.
Покорение Венеры
9 мая 2018, 08:00РИА Наука
Технократия, космос, война: каким фантасты описывали наше время
Ранее Общественная палата Петербурга поддержала инициативу по установке памятника писателям Борису и Аркадию Стругацким на пересечении Московского проспекта и улицы Фрунзе. Скульпторы должны подготовить эскизный проект памятника.
Борис Стругацкий (1933 - 2012) - известный советский и российский писатель-фантаст, сценарист, член Союза писателей СССР. В соавторстве с братом Аркадием написал свыше 25 популярных фантастических романов, повестей и рассказов, например, "Трудно быть богом", "Понедельник начинается в субботу", Пикник на обочине", "Улитка на склоне". Почти 50 лет Борис Стругацкий прожил в доме в Петербурге на улице Победы 4.
Продажа книги Аркадия и Бориса Стругацких Обитаемый остров
15 апреля 2013, 10:30
Стругацкие: обязательно к прочтениюБорис Натанович Стругацкий написал в соавторстве с братом Аркадием более тридцати повестей и романов. Зачем читать Стругацких сегодня, рассказывает колумнист журнала "Мир фантастики" Василий Владимирский.
1200000
Обсудить 0
КультураБорис СтругацкийСанкт-Петербург
Рекомендуем
Заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев
Минфин планирует понизить долю доллара в структуре ФНБ в 2020 году
Актер Роберт де Ниро на церемонии вручения премии Tony в Нью-Йорке, США. 10 июня 2018
Роберту Де Ниро вручат премию Гильдии киноактеров за выдающиеся достижения
Вид на Веллингтон с горы Виктория в Новой Зеландии
Парламент Новой Зеландии принял законопроект, разрешающий эвтаназию
Выставка Геометризмы. 1950 - 2010-е в Москве
В Третьяковке открылась выставка "Геометризмы"
Девочка в инвалидном кресле дома
Эксперт отметил изменение отношения россиян к детям с аномальным развитием
Дом в Усть-Катаве, в котором были взаперти трое детей-подростков (на втором плане)
Власти рассказали, как сбежали дети, которых мать держала взаперти на Урале
Свинья в гробу
К зданию Верховной рады принесли свинью в гробу
Сотрудник полиции
Испанская полиция не может найти в стране экс-главу разведки Венесуэлы
Нина Масляева - бывший главный бухгалтер АНО Седьмая студия режиссера Кирилла Серебренникова
Экс-бухгалтер "Седьмой студии" рассказала о махинациях с финансами в театре
Джон Салливанна
В МИД заявили о готовности принять нового посла США
Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов
Минэкономики Украины оценило теневой оборот земли в стране в $400 миллионов
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
Глава МИД Белоруссии заявил, что республика не боится сближения с Китаем
Пианист Олег Стариков во время концерта на церемонии открытия нового травматологического корпуса больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова в Москв
Пианист Олег Стариков: я не спрашивал врачей, смогу ли играть двумя руками
Автомобиль Следственного комитета РФ
Пропавшая в Ставрополе девушка пряталась в подъезде
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
В ЛНР открыли дополнительное отделение приема документов на гражданство РФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Эрдоган рассказал, что "бросает тень" на турецко-американские отношения
01:43В Греции обвинили американских дипломатов в подрыве единства православия
01:38Госдума рассмотрит законопроект о переселении из аварийного жилья
01:37Кабмин заслушает предварительные итоги диспансеризации в 2019 году
01:35Трамп заявил, что у Эрдогана хорошие отношения с курдами
01:34Селена Гомес и ее подруга Джулия Майклз сделали одинаковые татуировки
01:33Лидеры Турции и США рассказали, куда намерены отправить боевиков ИГ*
01:31Путин сообщил о приготовлениях к саммиту БРИКС в Петербурге в 2020 году
01:29Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
01:26Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
Лента новостейМолния