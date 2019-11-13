Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-13T16:38Z
https://ria.ru/20191113/1560885028.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156088/39/1560883949_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_97ae36c05f321f6d546ae37cba1e4bb4.jpg
РИА Новости

В Сети опубликовали удаленную сцену из "Мстителей: финал" с Тони Старком

15:37 13.11.2019 (обновлено: 16:38 13.11.2019)
25307
© Фото : Marvel Studios 2019Кадр из фильма "Мстители: Финал"
Кадр из фильма Мстители: Финал
© Фото : Marvel Studios 2019
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Стриминговый сервис Disney+ представил расширенную версию супергеройской ленты "Мстители: финал" от киностудии Marvel.
Так, в удаленной сцене Тони Старк (Роберт Дауни — младший) в последний раз встречается со своей повзрослевшей дочерью Морган в исполнении Кэтрин Лэнгфорд. Место действия происходит в промежуточном мире, куда Старк попадает после смерти.

"Думаю, что я совершил ошибку. Это было плохое решение", — говорит он Морган.

Дочь отвечает, что она сильная, как ее мама, и счастлива, что смогла провести с отцом хотя бы столько времени, сколько было суждено. После этого разговора Железный человек смог принять то, что он умер, пожертвовав жизнью, и спас друзей, родных и Вселенную от суперзлодея Таноса.
Элизабет Олсен и Эмилия Кларк
11 октября, 18:34Культура
Звезда "Мстителей" рассказала, что могла сыграть кхалиси в "Игре престолов"
Онлайн-платформа от студии Walt Disney Pictures запустилась в этот вторник в нескольких странах. Ожидается, что в России сервис заработает в 2020 году.
385167720
КультураКино и сериалыНовости культурыMarvel ComicsThe Walt Disney Company
Рекомендуем
Отец погибшего Алеши Шимко Роман во время предварительных слушаний по делу Ольги Алисовой в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Отец "пьяного" мальчика из Балашихи прокомментировал освобождение Алисовой
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
"Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне
Детский сад
В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза
Ведущая программы новостей Первого канала Екатерина Андреева
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Лукас Джаггер, сын поп-звезды Мика Джаггера
Сын Мика Джаггера спел на русском трек рэперов Элджея и Feduk
Белая крыса
Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й
Так в представлении художника выглядит сверхбыстрая звезда S5-HVS1, выброшенная черной дырой Стрелец А* в центре Млечного Пути. В левом углу видна галактика с черной дырой в центре и бинарный компаньон звезды S5-HVS1
Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей Галактики
Президент Украины Владимир Зеленский
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Угольная электростанция
Глобальное потепление остановить уже не удастся. Но Россия может выиграть
Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Сбившая "пьяного" мальчика в Балашихе вышла на свободу
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38Госдума рассмотрит законопроект о переселении из аварийного жилья
01:37Кабмин заслушает предварительные итоги диспансеризации в 2019 году
01:35Трамп заявил, что у Эрдогана хорошие отношения с курдами
01:34Селена Гомес и ее подруга Джулия Майклз сделали одинаковые татуировки
01:33Лидеры Турции и США рассказали, куда намерены отправить боевиков ИГ*
01:31Путин сообщил о приготовлениях к саммиту БРИКС в Петербурге в 2020 году
01:29Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
01:26Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
01:07Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
01:01Китайские СМИ назвали новое оружие России "кошмаром для США и НАТО"
Лента новостейМолния