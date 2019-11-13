В Сети опубликовали удаленную сцену из "Мстителей: финал" с Тони Старком

Так, в удаленной сцене Тони Старк (Роберт Дауни — младший) в последний раз встречается со своей повзрослевшей дочерью Морган в исполнении Кэтрин Лэнгфорд. Место действия происходит в промежуточном мире, куда Старк попадает после смерти.

Дочь отвечает, что она сильная, как ее мама, и счастлива, что смогла провести с отцом хотя бы столько времени, сколько было суждено. После этого разговора Железный человек смог принять то, что он умер, пожертвовав жизнью, и спас друзей, родных и Вселенную от суперзлодея Таноса.