В Сети опубликовали удаленную сцену из "Мстителей: финал" с Тони Старком

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Стриминговый сервис Disney+ представил расширенную версию супергеройской ленты "Мстители: финал" от киностудии Marvel.
Tony Stark meets adult Morgan Stark— cosmic (@Q82004yousef1) 12 ноября 2019 г.
in this new deleted scene from #AvengersEndgame pic.twitter.com/Yg2ByJcAiM
Так, в удаленной сцене Тони Старк (Роберт Дауни — младший) в последний раз встречается со своей повзрослевшей дочерью Морган в исполнении Кэтрин Лэнгфорд. Место действия происходит в промежуточном мире, куда Старк попадает после смерти.
"Думаю, что я совершил ошибку. Это было плохое решение", — говорит он Морган.
Дочь отвечает, что она сильная, как ее мама, и счастлива, что смогла провести с отцом хотя бы столько времени, сколько было суждено. После этого разговора Железный человек смог принять то, что он умер, пожертвовав жизнью, и спас друзей, родных и Вселенную от суперзлодея Таноса.
Онлайн-платформа от студии Walt Disney Pictures запустилась в этот вторник в нескольких странах. Ожидается, что в России сервис заработает в 2020 году.