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РИА Новости

Власти рассказали, как сбежали дети, которых мать держала взаперти на Урале

13:36 13.11.2019 (обновлено: 13:37 13.11.2019)
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© Фото : Усть-Катавская НеделяДом в Усть-Катаве, в котором были взаперти трое детей-подростков (на втором плане)
Дом в Усть-Катаве, в котором были взаперти трое детей-подростков (на втором плане)
© Фото : Усть-Катавская Неделя
Дом в Усть-Катаве, в котором были взаперти трое детей-подростков (на втором плане)
ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Трое детей, которые около 10 лет жили в частном доме города Усть-Катав в Челябинской области и не посещали школу, готовились к побегу заранее, они планировали убежать к молодому человеку старшей девочки, сообщила в среду первый замгубернатора Ирина Гехт.
По данным следственного отдела Златоуста, 7 ноября после пожара в частном жилом доме Усть-Катава было обнаружено тело хозяйки дома, смерть женщины не носит криминального характера.
Дина А из Челябинского города Усть-Катав, которая держала взаперти троих детей-подростков
Вчера, 08:00
"Мир жесток". Мать девять лет держала детей взаперти без документов
По данным министерства социальных отношений региона, у погибшей женщины остались трое детей – девочки 20 и 11 лет, а также 15-летний мальчик, которые, как выяснилось, никогда не посещали школу. Накануне пожара дети сбежали из дома, их нашли, но домой женщине не вернули. В настоящее время дети находятся в лечебном учреждении, также с ними работает психолог. С их слов, мать не разрешала им посещать образовательную организацию, также семья не обращалась за помощью в медицинские учреждения.
По словам Гехт, дети без надзора соответствующих органов жили около 10 лет. "Когда она (мама) узнала, что старшая переписывалась с молодым человеком, поводком для собаки ее ударила. Это подтверждают младшие дети. Дети готовили побег, это была не импульсивная история. Были угрозы со стороны мамы, что если старшая уйдет, она что-то сделает с младшими. И вместе они готовились к побегу, и втроем убежали", - сказала она журналистам.
Первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт
Вчера, 11:37
На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
По ее данным, дети бежали к парню старшей девочки, но было сразу заявлено в полицию и сработали быстро. Маме из полиции передали информацию о том, что дети найдены, но они возвращаться домой не хотят, уточнила она, пояснив, что, видимо, это и стало поводом для принятия решения (женщина покончила с собой).
По словам Гехт, дети находятся в лечебном учреждении вместе, их никто не разделял. "Самые большие вопросы к мальчику по здоровью, так как у него деформирована грудная клетка вследствие того, что он упал с лестницы, со слов детей. Сегодня с детской областной клинической больницей посмотрим эту ситуацию", - добавила она.
Кроме того, сообщила чиновница, дети умеют читать, писать, знакомы с интернетом и телефоном. "Наша задача – сделать максимально комфортным вхождение их во взрослую жизнь", - отметила она.
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Усть-КатавЧелябинская областьОбщество
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