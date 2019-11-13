Власти рассказали, как сбежали дети, которых мать держала взаперти на Урале

Дом в Усть-Катаве, в котором были взаперти трое детей-подростков (на втором плане)

Дом в Усть-Катаве, в котором были взаперти трое детей-подростков (на втором плане)

ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Трое детей, которые около 10 лет жили в частном доме города Трое детей, которые около 10 лет жили в частном доме города Усть-Катав Челябинской области и не посещали школу, готовились к побегу заранее, они планировали убежать к молодому человеку старшей девочки, сообщила в среду первый замгубернатора Ирина Гехт.

По данным следственного отдела Златоуста, 7 ноября после пожара в частном жилом доме Усть-Катава было обнаружено тело хозяйки дома, смерть женщины не носит криминального характера.

По данным министерства социальных отношений региона, у погибшей женщины остались трое детей – девочки 20 и 11 лет, а также 15-летний мальчик, которые, как выяснилось, никогда не посещали школу. Накануне пожара дети сбежали из дома, их нашли, но домой женщине не вернули. В настоящее время дети находятся в лечебном учреждении, также с ними работает психолог. С их слов, мать не разрешала им посещать образовательную организацию, также семья не обращалась за помощью в медицинские учреждения.

По словам Гехт, дети без надзора соответствующих органов жили около 10 лет. "Когда она (мама) узнала, что старшая переписывалась с молодым человеком, поводком для собаки ее ударила. Это подтверждают младшие дети. Дети готовили побег, это была не импульсивная история. Были угрозы со стороны мамы, что если старшая уйдет, она что-то сделает с младшими. И вместе они готовились к побегу, и втроем убежали", - сказала она журналистам.

По ее данным, дети бежали к парню старшей девочки, но было сразу заявлено в полицию и сработали быстро. Маме из полиции передали информацию о том, что дети найдены, но они возвращаться домой не хотят, уточнила она, пояснив, что, видимо, это и стало поводом для принятия решения (женщина покончила с собой ).

По словам Гехт, дети находятся в лечебном учреждении вместе, их никто не разделял. "Самые большие вопросы к мальчику по здоровью, так как у него деформирована грудная клетка вследствие того, что он упал с лестницы, со слов детей. Сегодня с детской областной клинической больницей посмотрим эту ситуацию", - добавила она.