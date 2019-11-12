СМИ: державшая взаперти детей россиянка покончила с собой после их побега

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Жительница города Усть-Катав ( Жительница города Усть-Катав ( Челябинская область ) покончила с собой, когда из дома сбежали ее дети, которых она держала взаперти, предположительно, 11 лет. Об этом сообщает портал tramuk.ru

Инцидент произошел на прошлой неделе. Пятидесятипятилетняя женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже дочерей 20 и 11 лет и сына 15 лет. Их нашли почти сразу, однако домой не вернули.

Старшая дочь рассказала полицейским, что они сбежали от матери, которая не выпускала их за ворота дома в течение 11 лет. Они переехали в частный дом почти сразу после рождения младшей девочки.

Женщина якобы не пускала их в школу, сама обучив их чтению и письму, разрешала смотреть мультфильмы в интернете, но только в ее присутствии. Отцу детей, который проживал в соседнем регионе, она говорила, что дети посещают учебные заведения.

У двадцатилетней дочери был смартфон, с помощью которого она поддерживала связь с внешним миром втайне от матери. Именно она решила убежать из дома вместе с младшими братом и сестрой.

На следующий день в доме, где жила семья, произошел пожар. Спасатели обнаружили на пепелище тело женщины. Эксперты предполагают, что она подожгла дом, а затем покончила с собой.

Сейчас с детьми находится отец. Городская администрация и правоохранительные органы начали проверку.