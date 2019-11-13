В Казахстане россиянина задержали за попытку вывоза рогов сайгаков

"В ходе досмотра автомашины Renault, следовавшей из Казахстана в РФ под управлением гражданина РФ 1983 года рождения, в багажном отсеке обнаружены свежеспиленные рога сайгаков в количестве 128 штук общим весом около 29 килограммов (предварительная оценочная стоимость 242,4 миллиона тенге, около 621 тысячи долларов)", - говорится в сообщении.