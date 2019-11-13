В Казахстане россиянина задержали за попытку вывоза рогов сайгаков

АЛМА-АТА, 13 ноя - РИА Новости. Казахстанские пограничники задержали гражданина России, пытавшегося вывезти на родину около 30 килограммов рогов сайгаков, сообщила пограничная служба Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана.
По данным погранслужбы, нарушитель был задержан в среду утром в пункте пропуска "Аксай" на участке Уральского пограничного отряда.
16 августа, 18:10В Воронежской области браконьер-рецидивист срубил 23 столетних дуба
"В ходе досмотра автомашины Renault, следовавшей из Казахстана в РФ под управлением гражданина РФ 1983 года рождения, в багажном отсеке обнаружены свежеспиленные рога сайгаков в количестве 128 штук общим весом около 29 килограммов (предварительная оценочная стоимость 242,4 миллиона тенге, около 621 тысячи долларов)", - говорится в сообщении.
Задержанный передан сотрудникам Бурлинского отдела полиции Западно-Казахстанской области. Данный факт подпадает под статью УК республики "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".
20 сентября, 13:23ФСБ пресекла сбор бивней мамонтов в якутском заказнике