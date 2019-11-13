Автоэксперты оценили идею сократить срок езды на шипованной резине

"Технически они правы, но есть один нюанс. Дело в том, что у нас помимо двух тысяч километров дорог "Автодора", есть миллион километров дорог, которые содержатся зимой черти как, и если выехать вообще за пределы Москвы, то может оказаться, что без шипов вы просто можете попасть в крупную аварию и погибнуть. И, соответственно, если бы все дороги в РФ содержались так зимой, как содержатся дороги "Автодора" , я не против, я только за, но этого не будет", - сказал РИА Новости координатор движения "Общество синих ведерок" Петр Шкуматов.