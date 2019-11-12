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РИА Новости

В России предложили сократить срок использования шипованной резины

14:14 12.11.2019 (обновлено: 16:20 12.11.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота шиномонтажной мастерской
Работа шиномонтажной мастерской
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Работа шиномонтажной мастерской. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Специалисты государственной компании "Автодор" призвали уменьшить период эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение этого условия, сообщает RT со ссылкой на соответствующее исследование.
Эксперты выяснили, что дороги, в особенности с разрешенной скоростью более 70 километров в час, получают 90 процентов ущерба в зимний период. По этой причине на ремонт дорог приходится выделять колоссальные суммы из бюджета, отметили они.
Так, в Центральной России рекомендуется разрешить ездить на "шипах" в течение 188 дней в году вместо 273. В других регионах необходимо установить нормы в соответствии с климатическими условиями, считают специалисты.
За нарушение правила предлагается ввести административную ответственность.
Автомобили с наклеенным знаком Шипы
21 мая, 20:04
Автоэксперты считают отказ от шипованной резины в России невозможным
1194611526254
Обсудить 51
АвтоРоссияОбщество
Популярные комментарии
Асфальт должен соответствовать климатическим условиям, не трескаться на морозе и не "плыть" на жаре. Тогда он будет служить долго. Но дорожники не хотят делать хорошо, потом ремонтировать будет нечего. Так что нечего сваливать на шипы, качеством надо заниматься.
12 ноября, 14:58
Vladimir Kazakov
134100014
Наконец-то! Сколько можно асфальт ремонтировать после шипов!
12 ноября, 15:54
Aмон Ра
583411025
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