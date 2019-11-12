В России предложили сократить срок использования шипованной резины

Эксперты выяснили, что дороги, в особенности с разрешенной скоростью более 70 километров в час, получают 90 процентов ущерба в зимний период. По этой причине на ремонт дорог приходится выделять колоссальные суммы из бюджета, отметили они.
Так, в Центральной России рекомендуется разрешить ездить на "шипах" в течение 188 дней в году вместо 273. В других регионах необходимо установить нормы в соответствии с климатическими условиями, считают специалисты.
За нарушение правила предлагается ввести административную ответственность.