К зданию Верховной рады принесли свинью в гробу

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Киеве аграрии, выступающие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию Верховной рады мертвую свинью, сообщает канал "112 Украина".
По словам активистов, они планируют захоронить животное в гробу на площади Конституции в центре города.
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Аграрии объяснили, что в случае снятия моратория им придется вырезать скот для того, чтобы собрать деньги и конкурировать с крупными агрохолдингами. По словам заместителя главы Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, холдинги не интересует жизнь селян, им важен только заработок.
"А нам нужно, чтобы люди жили, процветало село, строились сады, школы, чтобы молодые семьи оставались на Украине", — добавил Марчук.
На Украине с 2001 года действует мораторий на продажу земли. Международный валютный фонд ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет.
Согласно проекту реформ, представленному Министерством экономического развития, торговли и сельского хозяйства, рынок земли должен открыться в октябре 2020 года. Несмотря на заверения президента Владимира Зеленского, что право покупать землю получат только украинские граждане и компании, а вопрос о возможности продажи иностранцам вынесут на референдум, в стране начались акции протеста.
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