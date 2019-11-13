Папа Римский Франциск молится за погибших в Сирии армянских священников

Папа Римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 24 октября 2018

ЕРЕВАН, 13 ноя – РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил, что молится за погибших 11 ноября в Сирии армянских католических священников.

Во вторник МИД Армении распространил заявление, осудив террористический акт в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли духовный пастырь Армянской католической церкви Камышли священник Овсеп Петоян и его отец священник Ибрагим Петоян. Ранения, по данным внешнеполитического ведомства, получил дьякон церкви.

"Я – рядом с армянскими католиками Камышли в Сирии, собравшимися на похороны своего приходского священника отца Овсепа Петояна, который был убит вчера вместе со своим отцом. Я молюсь за них, их семьи и за всех христиан в Сирии", - написал понтифик в своем микроблоге в Twitter.

Ранее в армянском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что согласно различным источникам, "ИГИЛ ("Исламское государство" - террористическая организация, запрещенная в России — прим. ред.) взял на себя ответственность за убийство священнослужителей", призвав международное сообщество осудить продолжающиеся преследования и убийства на почве идентичности. В МИД отметили, что Армения продолжит содействовать стабилизации гуманитарной ситуации в Сирии