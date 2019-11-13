В ДНР рассказали о мероприятиях по разминированию в районе Петровского

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили о начале противоминных мероприятий на участке разведения сил и средств в районе Петровского.

"Согласно плану-графику, противоминные мероприятия продлятся до 19 ноября, а дальнейший демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения, ликвидация невзрывных заграждений на участке при условии зеркальности действий сторон должен завершиться 4 декабря", - сказал Якубов журналистам.

Он пояснил, что после проведения инженерной разведки и получения сведений о характере и объеме работ на данном участке последует разминирование минно-взрывных заграждений и взрывоопасных предметов и маркирование труднодоступных взрывоопасных зон.