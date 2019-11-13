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РИА Новости

В ДНР рассказали о мероприятиях по разминированию в районе Петровского

12:49 13.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСаперы Народной милиции ДНР в районе села Петровское
Саперы Народной милиции ДНР в районе села Петровское
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК 13 ноя - РИА Новости. Мероприятия по очистке местности на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе продлятся до 19 ноября, заявил журналистам руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили о начале противоминных мероприятий на участке разведения сил и средств в районе Петровского.
"Согласно плану-графику, противоминные мероприятия продлятся до 19 ноября, а дальнейший демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения, ликвидация невзрывных заграждений на участке при условии зеркальности действий сторон должен завершиться 4 декабря", - сказал Якубов журналистам.
Он пояснил, что после проведения инженерной разведки и получения сведений о характере и объеме работ на данном участке последует разминирование минно-взрывных заграждений и взрывоопасных предметов и маркирование труднодоступных взрывоопасных зон.
Борис Грызлов
12 ноября, 18:15
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Ситуация в ДНР и ЛНРРуслан ЯкубовСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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