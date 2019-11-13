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РИА Новости

Госдума приняла закон об условиях регистрации НКО в "русских офшорах"

12:43 13.11.2019 (обновлено: 12:44 13.11.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, создающий условия для регистрации в специальных административных районах (САР) РФ в Приморском крае и Калининградской области некоммерческих организаций в форме международных фондов.
Документ устанавливает правовое положение таких международных фондов, права и обязанности их учредителей, особенности деятельности и ликвидации. Сейчас на территории САРа могут быть зарегистрированы в порядке редомициляции (смены юрисдикции) только коммерческие организации – международные компании. Закон предусматривает такую возможность и для некоммерческих организаций (НКО) – международных фондов, причем зарегистрированных не только в порядке редомициляции, но и инкорпорации.
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Под международным фондом понимается унитарная некоммерческая организация, зарегистрированная на территории САРа и учрежденная иностранными и/или российскими юрлицами - участниками САРа, для осуществления управленческих, социальных и иных функций некоммерческого характера.
Балансовая стоимость активов учредителя международного фонда, в том числе активов за рубежом, должна составлять не менее 500 миллионов рублей. При этом учредителем не может являться физлицо, кредитная или некредитная финансовая организация, операторы платежных систем или услуг платежной инфраструктуры. Уступка прав и передача обязанностей учредителя международного фонда другому лицу или передача их в доверительное управление запрещается.
В случае регистрации международного фонда в порядке редомициляции иностранное унитарное юрлицо должно быть зарегистрировано (создано) в государстве, которое является членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл).
Закон содержит ограничения в отношении целей создания и деятельности международного фонда, состава его учредителей, а также уступки их прав. Это позволило минимизировать риски создания международных фондов в качестве личных, то есть для сокрытия активов физическими лицам, пояснял во вторник журналистам председатель профильного думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
Участник форума
31 октября, 19:48
На форуме "Сообщество" обсудили проблемы взаимодействия НКО со СМИ
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Николай Николаев (депутат)Николай НиколаевГосдума РФМоскваКалининградская областьЕвропаЭкономика
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