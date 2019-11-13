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РИА Новости

Форум "Армия" и Армейские игры в 2020 году будут проходить одновременно

12:17 13.11.2019 (обновлено: 12:18 13.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Армейских международных игр
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Армейских международных игр
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Армейских международных игр. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Военно-технический форум "Армия" в 2020 году будет проходить одновременно с Армейскими международными играми, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании организационного комитета форума.
"В августе следующего года проведем шестой международный военно-технический форум "Армия". Отличительной особенностью форума станет то, что мы будем проводить его одновременно с Армейскими международными играми", - сказал министр.
По словам Шойгу, такой формат позволит повысить уровень представительства иностранных делегаций, расширить возможности официальных переговоров и встреч. "Несомненно, это положительно скажется на имидже обоих мероприятий и их популярности", - подчеркнул глава Минобороны.
Он рассказал, что результаты юбилейного, пятого форума, который прошел в это году, по всем показателям превзошли предыдущие. "Конгрессно-выставочный центр "Патриот" принял более 1,3 тысячи предприятий и организаций, представивших свыше 27 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения", - отметил Шойгу.
Форум "Армия — 2020" пройдет 23-29 августа в подмосковной Кубинке. Сроки проведения АрМИ-2020 пока не определены, но традиционно они проходят тоже в августе.
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
1 марта 2018, 20:05
Российские Вооруженные силы сегодня и завтраРазвитие Вооруженных сил России — в инфографике Ria.ru.
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Армейские международные игры — 2020Форум "Армия — 2020"парк "Патриот"Сергей ШойгуРоссияБезопасность
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