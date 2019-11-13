В Госдуме назвали сроки рассмотрения проекта об иностранных СМИ-иноагентах

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Государственная дума может на следующей неделе рассмотреть во втором чтении проект о регулировании в РФ деятельности иностранных СМИ-иноагентов, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин

"На следующей неделе", - сказал Левин, отвечая на соответствующий вопрос.

При обсуждении проекта на заседании комитета в среду он отметил, что инициатива уточняет механизм ответных мер, необходимость которых вызвана "участившимся в последнее время давлением на журналистов, работающих в западных странах и сотрудничающих с российскими СМИ". "Мы считаем важным предоставить государственным органам инструменты для зеркальных действий", - сказал Левин.

Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета ГД по информполитике Леонидом Левиным, а также вице-спикером Думы Петром Толстым в 2017 году. Документом предусматриваются штрафы до пяти миллионов рублей для СМИ, которые признаны иностранными агентами.

Кроме того, не допускается распространение на территории РФ материалов или сообщений иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица без маркировки о том, что эти материалы созданы иноагентом.

В выходных данных зарегистрированного СМИ, участниками которого являются российские юрлица, признанные иностранными агентами, должно быть указание на то, что такое СМИ создано иностранным агентом.