В Госдуме назвали сроки рассмотрения проекта об иностранных СМИ-иноагентах

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Государственная дума может на следующей неделе рассмотреть во втором чтении проект о регулировании в РФ деятельности иностранных СМИ-иноагентов, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
"На следующей неделе", - сказал Левин, отвечая на соответствующий вопрос.
При обсуждении проекта на заседании комитета в среду он отметил, что инициатива уточняет механизм ответных мер, необходимость которых вызвана "участившимся в последнее время давлением на журналистов, работающих в западных странах и сотрудничающих с российскими СМИ". "Мы считаем важным предоставить государственным органам инструменты для зеркальных действий", - сказал Левин.
Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета ГД по информполитике Леонидом Левиным, а также вице-спикером Думы Петром Толстым в 2017 году. Документом предусматриваются штрафы до пяти миллионов рублей для СМИ, которые признаны иностранными агентами.
Кроме того, не допускается распространение на территории РФ материалов или сообщений иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица без маркировки о том, что эти материалы созданы иноагентом.
В выходных данных зарегистрированного СМИ, участниками которого являются российские юрлица, признанные иностранными агентами, должно быть указание на то, что такое СМИ создано иностранным агентом.
Президент России Владимир Путин в ноябре 2017 года подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.