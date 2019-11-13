Глава "Массандры" рассказала, откуда в Россию завозят виноматериалы

"Если говорить о балке (виноматериал), то на первом месте (по экспорту в Россию), конечно, страны Нового Света – Австралия, Чили, Аргентина, - и Европа, в частности Испания. За последние 10-15 лет страны Нового Света так развили отрасль виноградарства и виноделия, что они заливают весь мир своим вином", - сказала Павленко.