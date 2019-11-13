Глава "Массандры" рассказала, откуда в Россию завозят виноматериалы

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Основными экспортерами виноматериалов в Россию являются страны Нового Света - Чили, Аргентина, Австралия, а также Испания, сказала в интервью РИА Новости глава государственного предприятия республики Крым "Массандра" Янина Павленко.
Новый проект закона "О виноградарстве и виноделии в РФ" Госдума рассмотрит в первом чтении 18 ноября, он может быть принят уже до конца года.
"Если говорить о балке (виноматериал), то на первом месте (по экспорту в Россию), конечно, страны Нового Света – Австралия, Чили, Аргентина, - и Европа, в частности Испания. За последние 10-15 лет страны Нового Света так развили отрасль виноградарства и виноделия, что они заливают весь мир своим вином", - сказала Павленко.