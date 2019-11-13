Янина Павленко: качественное российское вино будет защищено законом

Новый проект закона "О виноградарстве и виноделии" Госдума РФ рассмотрит в первом чтении 18 ноября, он может быть принят уже до конца года. Генеральный директор государственного предприятия Республики Крым " Массандра " Янина Павленко рассказала в интервью РИА Новости, как законопроект поможет покупателю отделить российские вина от сделанных из завезенных виноматериалов, вырастут ли цены после его принятия и какие вина будут называться креплеными. Беседовал Максим Грознов.

– Расскажите, пожалуйста, какова концепция нового законопроекта, и чем он отличается от проекта закона, который был разработан ранее?

– Два года назад в Госдуме действительно был зарегистрирован и принят в первом и втором чтениях законопроект "О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации". Мы были готовы согласиться на закон в первом варианте, чтобы потом внести в него поправки, ведь российские виноделы ждали принятия этого законопроекта более 20 лет. До сих пор виноделие в России регулируется 171-м федеральным законом о производстве и обороте алкогольной продукции. А мы хотели отдельный закон – своего рода свод правил, как сделать вино от лозы до бокала. Однако тот законопроект был далек от реалий. В новом варианте, наконец, дано четкое определение того, что такое вино. Это продукт брожения ягод свежего винограда. А если это российское вино, то из винограда, выращенного на территории России. Это главные постулаты, потому что до сих пор российским вином можно было называть все, что залито в бутылку на территории России. То есть мы получили термин "вино России", это очень важно.

Далее – определены правила, каким образом вино должно производиться. Законопроект определяет разрешенные технологические приемы переработки винограда, предназначенного для производства вина, технологические правила производства самой винодельческой продукции, в том числе приемы и операции, допустимые к производству сырье и материалы. Определены правила, как продавать вино на территории РФ, четко установлено, что такое контрафактная, недоброкачественная, а также фальсифицированная продукция.

– Как можно будет отличить вино, которое делается из завозимых материалов?

– Вся винодельческая продукция, которая будет произведена российскими производителями из импортного сырья, будет соответствующим образом маркироваться: информация о месте происхождения винограда, годе урожая, сортах выращенного за пределами России не просто должна отражаться на этикетке, а достаточно крупным шрифтом – размером, установленным законом. Кроме того, законопроект предусматривает создание российской национальной системы защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения.

– Кто разрабатывал второй вариант закона? Как в него были вовлечены производители, учтены ли их пожелания?

– Группа депутатов, которые и внесли его в Госдуму: Сергей Иванович Неверов, Владимир Вольфович Жириновский, Геннадий Григорьевич Онищенко, Константин Михайлович Бахарев. Естественно, в разработке законопроекта принимали непосредственное участие производители вин Российской Федерации, в том числе Республики Крым и Севастополя.

– Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов говорил, что новый законопроект может быть принят уже до Нового года. С чем связаны такие жесткие рамки?

– На мой взгляд, с пониманием важности развития отрасли в стране. Вопрос необходимости закона назрел очень много лет назад, но именно сейчас государство уделяет активнейшее внимание виноградарству и виноделию, в том числе мерами поддержки. Возможно, свою роль сыграло и воссоединение Крыма с Россией. На Родину вернулся винодельческий регион с очень глубокими историческими традициями. Мы знаем, что виноградники на полуострове в 1960-е годы занимали 150 тысяч гектаров. И знаем, как много было потеряно. Все это нужно восстанавливать.

– Новый законопроект учитывает интересы маленьких винодельческих хозяйств?

– Законопроект распространяет свое действие на все субъекты предпринимательства: и крупных, и малых форм. Интересы их учтены наравне. Что касается каких-то льгот в производстве винодельческой продукции для малых форм, например лицензионные условия, они уже упрощены по сравнению с крупными производителями.

– Как планируется следить за тем, чтобы в бутылке с этикеткой "Вино России" было вино, произведенное из винограда, выращенного в РФ?

– Очень жесткие требования. Если мы хотим добиться признания, что вино России – это качественное вино, причем не только от российских потребителей, то нам придется соответствовать тем высоким стандартам, которые законопроект закладывает в требования применительно к этому термину.

– Какие санкции предусмотрены для тех, кто будет маркировать вино из импортных виноматериалов как "Вино России"?

– Вплоть до уголовной ответственности за сознательное производство вина, не соответствующего требованиям законов.

– Как законопроектом определяется категория винных напитков? Что входит в эту категорию?

– Винный напиток – это продукция, содержащая не менее 50 процентов вина, а все остальное – сусло, спирт, дистиллят винный, сахаросодержащие продукты, ароматические вещества, пищевые красители. По сути, это продукт с использованием кроме вина множества компонентов. А вино, повторюсь, – это продукт брожения ягод свежего винограда. И все. Вы получили свежий виноград с поля – и должно пройти не более двух часов до переработки. Когда вся эта информация будет четко отражена на этикетке, потребитель сможет определиться сам в своем выборе.

– Из каких стран в Россию в основном завозится виноматериал?

– Если говорить о балке (вид виноматериала – ред.), то на первом месте, конечно, страны Нового Света (Австралия, Чили, Аргентина) и Европа, в частности, Испания. За последние 10-15 лет страны Нового Света так развили отрасль виноградарства и виноделия, что они заливают весь мир своим вином.

– Как законопроект регулирует понятие крепленых вин?

– Надо понимать, что Россия находится на таких широтах, где предпочтительно выращиваются злаковые культуры (рожь, пшеница и другие сорта), а виноградников мало по естественным причинам. Поэтому виноделие в промышленных масштабах в России стало развиваться гораздо позднее, чем в Европе. У нас не хватает винограда для обеспечения собственным сырьем винопотребителей, делать виноградный спирт не было возможности. Именно это стало причиной традиции, которая прижилась и имеет своего потребителя. Это как раз вина, крепленые этиловым спиртом.

Сейчас мы возвращаемся к этому термину – крепленым вином будет называться вино, крепленое этиловым спиртом. Многие нас критиковали и еще будут критиковать, говорить, что надо идти по мировому пути. В мировом опыте вина крепятся виноградным спиртом. Но у нас своя специфика, свои история и традиции, поэтому давайте все же признаем, что у нас особый путь, и мы должны гордиться, что эти вина, завоевавшие множество наград, в том числе международных конкурсов, востребованы.

В законе также будет разделение крепленого вина на марочное и ординарное. Ординарное – без выдержки, марочное – с выдержкой.

– Не получится ли, что после вступления законопроекта в силу цены на российское вино могут вырасти? Пострадает ли потребитель?

– Ничего нового для производителей, которые делали вина из винограда, выращенного в России, не произойдет. Никаких новых требований этот закон не предъявляет. Напротив, с 1 января мы ожидаем снижения акцизной нагрузки на винодельческую продукцию в связи с введенными вычетами акцизов на виноград, выращенный на территории России и использованный на производство винодельческой продукции. Поэтому я не вижу никаких предпосылок для повышения цен.

– Крымские производители вина не раз говорили, что им не хватает стеклотары. В чем здесь проблема?

– Россия является экспортером стекла и стеклянных изделий, поэтому говорить, что сегодня не хватает производственных мощностей для обеспечения производства бутылками, нельзя. Вопрос в том, что тарой мы должны быть обеспечены своевременно. Для Крыма это логистика. Глупо, что мы везем бутылку с материка, не имея собственного стеклозавода и имея здесь рынок сбыта. Я знаю, что глава республики Сергей Аксенов неоднократно обсуждал с правительством РФ вопрос создания стеклозавода на территории Крыма. Есть несколько инвестпроектов, они пока в стадии предложений. Это отдельный вопрос.

– Каковы экспортные приоритеты российского вина? Какие рынки вы считаете перспективными?

– Сегодня это Азия, Белоруссия, Казахстан. Мы поставляем в Китай нашу продукцию, но пока малыми партиями. Экспорт нам важен с точки зрения имиджа, потому что, например, "Массандра" еще с советских времен поставляла продукцию в более чем 50 стран мира. Тем не менее для нас важно обеспечить в первую очередь российского потребителя, а потом уже говорить об экспорте.

– На ваш взгляд, изменились ли за последние годы предпочтения российских потребителей, и можно ли говорить о том, что в России растет культура потребления вина?