В законодательстве появится термин "крепленые вина"

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Законопроект "О виноградарстве и виноделии в РФ" содержит положения, которые вводят понятие "крепленых вин", рассказала глава государственного предприятия республики Крым "Массандра" Янина Павленко.
Новый проект закона "О виноградарстве и виноделии в РФ" Госдума России рассмотрит в первом чтении 18 ноября, он может быть принят уже до конца года.
"Сейчас мы возвращаемся к этому термину – крепленым вином будет называться вино, крепленое этиловым спиртом. Многие нас критиковали и еще будут критиковать, говорить, что надо идти по мировому пути. В мировом опыте вина крепятся виноградным спиртом. Но у нас своя специфика, свои история и традиции, поэтому давайте все же признаем, что у нас особый путь, и мы должны гордиться, что эти вина, завоевавшие множество наград, в том числе международных конкурсов, востребованы", - сказала в интервью РИА Новости Павленко.