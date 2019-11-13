В законодательстве появится термин "крепленые вина"

"Сейчас мы возвращаемся к этому термину – крепленым вином будет называться вино, крепленое этиловым спиртом. Многие нас критиковали и еще будут критиковать, говорить, что надо идти по мировому пути. В мировом опыте вина крепятся виноградным спиртом. Но у нас своя специфика, свои история и традиции, поэтому давайте все же признаем, что у нас особый путь, и мы должны гордиться, что эти вина, завоевавшие множество наград, в том числе международных конкурсов, востребованы", - сказала в интервью РИА Новости Павленко.