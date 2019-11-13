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РИА Новости

В законодательстве появится термин "крепленые вина"

12:00 13.11.2019 (обновлено: 12:06 13.11.2019)
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© Фото : ГУП РК "ПАО "Массандра"Генеральный директор ГУП РК "ПАО Массандра" Янина Павленко
Генеральный директор ГУП РК ПАО Массандра Янина Павленко
© Фото : ГУП РК "ПАО "Массандра"
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Законопроект "О виноградарстве и виноделии в РФ" содержит положения, которые вводят понятие "крепленых вин", рассказала глава государственного предприятия республики Крым "Массандра" Янина Павленко.
Новый проект закона "О виноградарстве и виноделии в РФ" Госдума России рассмотрит в первом чтении 18 ноября, он может быть принят уже до конца года.
"Сейчас мы возвращаемся к этому термину – крепленым вином будет называться вино, крепленое этиловым спиртом. Многие нас критиковали и еще будут критиковать, говорить, что надо идти по мировому пути. В мировом опыте вина крепятся виноградным спиртом. Но у нас своя специфика, свои история и традиции, поэтому давайте все же признаем, что у нас особый путь, и мы должны гордиться, что эти вина, завоевавшие множество наград, в том числе международных конкурсов, востребованы", - сказала в интервью РИА Новости Павленко.
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12 ноября, 05:05
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Янина ПавленкоМассандра (концерн)КрымЭкономика
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