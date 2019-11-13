Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"

Ранее сообщалось, что турецкие правоохранительные органы начали расследование по факту смерти одного из создателей организации "Белые каски" и бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье. Согласно предварительным данным, на которых основывается следствие, смерть британского подданного произошла в результате падения с высоты. По информации турецких СМИ, Ле Мезюрье найден мертвым соседями в саду дома в Стамбуле, где он проживал.

По словам Косачева, коллективный Запад, утрачивая свои конкурентные преимущества, начинает все чаще прибегать к инструментарию недобросовестной конкуренции, создавая проблемы для конкурентов, вводя санкции.

"И инструментарий создания проблем для конкурентов оказывается весьма широким: от элементарного сдерживания, прежде всего, экономического развития этих стран, санкции – наиболее очевидный пример, и заканчивая целенаправленными ударами по репутации геополитических конкурентов", - сказал сенатор на открытии форума молодых дипломатов.

"Вот совершенно вызывающий для меня пример. Прошло 3-5 дней, когда британец-основатель "Белых касок" был обнаружен погибшим в Стамбуле . Тут же британская пресса связала его гибель с тем, что он подвергался критике со стороны России, в частности, по линии министерства иностранных дел. Ну более безобразного инструментария для того, чтобы вести информационные войны, я себе представить не могу. А такого рода примеров огромное количество. Идут совершенно целенаправленные удары по репутации конкурентов, от которых, дескать, можно ожидать чего угодно, самим же оставаясь белым и пушистым", - добавил Косачев.

Как отметили ранее в МИД РФ, следствие по делу о гибели сооснователя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье еще не началось, однако британские СМИ по традиции начали выдвигать русофобские заявления и намекать на причастность Москвы, заявили в понедельник в российском МИД. В комментарии, размещенном в официальном Telegram канале дипведомства, отмечается, что российская сторона еще с 2016 года "активно привлекает внимание широкой мировой общественности к циничным преступлениям псевдогуманитарной организации "Белые каски", приводит неопровержимые доказательства ее причастности к деятельности террористических организаций".

Газета Independent, в частности, опубликовала статью "Джеймс Ле Мезюрье: британский сооснователь "Белых касок" найден мертвым после обвинений в шпионаже со стороны России". Инцидент увязывается с недавними заявлениями официального представителя МИД России Марии Захаровой от 8 ноября, "разоблачающими деятельность британского разведчика".