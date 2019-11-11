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РИА Новости

В Стамбуле нашли мертвым одного из основателей "Белых касок"

14:20 11.11.2019 (обновлено: 17:45 11.11.2019)
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© AP Photo / Syrian Civil Defense White HelmetsАктивисты из организации "Белые каски" в Идлибе, Сирия
Активисты из организации Белые каски в Идлибе, Сирия
© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
АНКАРА, 11 ноя — РИА Новости. "Белые каски" подтвердили смерть одного из основателей Джеймса Ле Мезюрье.
"C потрясением и скорбью мы узнали о смерти основателя и директора Mayday Rescue, которая поддерживает "Белые каски", — написала организация в Twitter.
© Фото : страница James Le Mesurier в TwitterДжеймс Ле Мезюрье
Джеймс Ле Мезюрье
© Фото : страница James Le Mesurier в Twitter
Джеймс Ле Мезюрье. Архивное фото
Мужчина ранее работал в британской разведке Ми-6. По информации турецких СМИ, соседи нашли Ле Мезюрье мертвым в саду дома в Стамбуле, где он проживал, около 05:30 утра в понедельник. Полиция позвонила в дверь его квартиры. Открыла жена, которая от полицейских узнала о смерти мужа. Следствие считает, что он упал с высоты.
Источник, близкий к расследованию, сообщил РИА Новости, что на теле мужчины были многочисленные переломы. Отмечается, что в его доме в момент смерти не было посторонних.
Активисты из организации Белые каски в Думе, Сирия. 17 ноября 2016 год
Вчера, 15:55Сказано в эфире
Почему погиб основатель "Белых касок"? Версия экспертаОдин из создателей организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье обнаружен мертвым в Стамбуле, сообщили СМИ. Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.
"В последнее время, по словам его жены, он испытывал сильный стресс и принимал психотропные препараты, в том числе в виде инъекций. В момент смерти он находился дома под воздействием снотворного", — сказал собеседник агентства.
Как ранее заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, Ле Мезюрье в качестве сотрудника спецслужб "засветился во многих конфликтах по всему миру, включая Балканы, Ближний Восток". По ее словам, исследователи указывают на наличие связи бывшего разведчика с террористическими организациями еще во времена его работы в Косово. По некоторым данным, в его команду входили члены террористической группировки "Аль-Каида"*.
Джеймс Ле Мезюрье
Вчера, 15:13РИА Новости
Эксперт рассказал, кому выгодна смерть организатора "Белых касок"
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.
В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Президент Сирии Башар Асад
Вчера, 08:41Война в Сирии
Асад назвал деятельность "Белых касок" пиар-акцией
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Обсудить 37
Белые каскиДжеймс Ле МезюрьеМи-6СтамбулВ мире
Популярные комментарии
даже боюсь предположить - Петров? Боширов?
11 ноября, 15:23
Серж
32501000
России нужно почаще имена исполнителей западных преступлений называть. Думаю, что другим "разведчикам" будет понятно кто попросил своего агента замолчать.
11 ноября, 14:26
МСМаксим Солдусов
6020000
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