АНКАРА, 11 ноя — РИА Новости. " Белые каски " подтвердили смерть одного из основателей Джеймса Ле Мезюрье. " подтвердили смерть одного из основателей

"C потрясением и скорбью мы узнали о смерти основателя и директора Mayday Rescue, которая поддерживает "Белые каски", — написала организация в Twitter.

Ми-6 . По информации турецких СМИ, соседи нашли Ле Мезюрье мертвым в саду дома в Стамбуле, где он проживал, около 05:30 утра в понедельник. Полиция позвонила в дверь его квартиры. Открыла жена, которая от полицейских узнала о смерти мужа. Следствие считает, что он упал с высоты. Мужчина ранее работал в британской разведке. По информации турецких СМИ, соседи нашли Ле Мезюрье мертвым в саду дома в Стамбуле, где он проживал, около 05:30 утра в понедельник. Полиция позвонила в дверь его квартиры. Открыла жена, которая от полицейских узнала о смерти мужа. Следствие считает, что он упал с высоты.

Источник, близкий к расследованию, сообщил РИА Новости, что на теле мужчины были многочисленные переломы. Отмечается, что в его доме в момент смерти не было посторонних.

"В последнее время, по словам его жены, он испытывал сильный стресс и принимал психотропные препараты, в том числе в виде инъекций. В момент смерти он находился дома под воздействием снотворного", — сказал собеседник агентства.

Как ранее заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, Ле Мезюрье в качестве сотрудника спецслужб "засветился во многих конфликтах по всему миру, включая Балканы, Ближний Восток". По ее словам, исследователи указывают на наличие связи бывшего разведчика с террористическими организациями еще во времена его работы в Косово. По некоторым данным, в его команду входили члены террористической группировки "Аль-Каида"*.

Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.