Опрос показал отношение россиян к занятию спортом

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (70%) занимаются спортом для укрепления здоровья и только каждый пятый - для улучшения фигуры, показал опрос Большинство россиян (70%) занимаются спортом для укрепления здоровья и только каждый пятый - для улучшения фигуры, показал опрос ВЦИОМ

Более половины россиян (63%) ответили, что занимаются спортом (учитываются все виды занятий, в том числе физкультура в образовательных учреждениях). Больше всех в физическую активность вовлечены дети в возрасте с 6 до 12 лет (93%) и дети в возрасте с 3 до 5 лет (81%). Из молодых людей в возрасте 13-29 лет занимаются спортом 74%. Менее спортивны возрастные группы 30-59 лет (55%) и 60 лет и старше (54%).

Россияне в первую очередь занимаются спортом для укрепления здоровья (70%), чтобы улучшить фигуру (20%), для здорового образа жизни (19%), ради настроения и удовольствия (18%).

Из 63% россиян, занимающихся спортом, делают это систематически только 38%, 23% занимаются несистематически и 2% занимаются только в рамках обязательных занятий.

На вопрос, почему вы не занимаетесь спортом, россияне отвечали, что у них нет времени (36%), большая нагрузка на работе и дома (26%), из-за состояния здоровья (25%), не могут себя заставить (11%). На вопрос родителям, почему их ребенок не занимается спортом, отвечали, что негде заниматься/нет подходящих сессий (25%), нет времени заниматься (22%), не позволяет здоровье (21%).

Половина респондентов считают, что по месту их жительства недостаточно спортивных сооружений, 42% считают, что достаточно. В Москве Санкт-Петербурге 55% опрошенных считают, что таких сооружений достаточно, 38% имеют противоположную точку зрения. Шестьдесят шесть процентов ответили, что существующие по месту жительства условия для занятий физкультурой и спортом удовлетворяют их потребности, 28% ответили противоположно.