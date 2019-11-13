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РИА Новости

Опрос показал отношение россиян к занятию спортом

11:44 13.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновМужчина бежит по Пречистенской набережной в Москве
Мужчина бежит по Пречистенской набережной в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (70%) занимаются спортом для укрепления здоровья и только каждый пятый - для улучшения фигуры, показал опрос ВЦИОМ.
Более половины россиян (63%) ответили, что занимаются спортом (учитываются все виды занятий, в том числе физкультура в образовательных учреждениях). Больше всех в физическую активность вовлечены дети в возрасте с 6 до 12 лет (93%) и дети в возрасте с 3 до 5 лет (81%). Из молодых людей в возрасте 13-29 лет занимаются спортом 74%. Менее спортивны возрастные группы 30-59 лет (55%) и 60 лет и старше (54%).
Россияне в первую очередь занимаются спортом для укрепления здоровья (70%), чтобы улучшить фигуру (20%), для здорового образа жизни (19%), ради настроения и удовольствия (18%).
Из 63% россиян, занимающихся спортом, делают это систематически только 38%, 23% занимаются несистематически и 2% занимаются только в рамках обязательных занятий.
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На вопрос, почему вы не занимаетесь спортом, россияне отвечали, что у них нет времени (36%), большая нагрузка на работе и дома (26%), из-за состояния здоровья (25%), не могут себя заставить (11%). На вопрос родителям, почему их ребенок не занимается спортом, отвечали, что негде заниматься/нет подходящих сессий (25%), нет времени заниматься (22%), не позволяет здоровье (21%).
Половина респондентов считают, что по месту их жительства недостаточно спортивных сооружений, 42% считают, что достаточно. В Москве и Санкт-Петербурге 55% опрошенных считают, что таких сооружений достаточно, 38% имеют противоположную точку зрения. Шестьдесят шесть процентов ответили, что существующие по месту жительства условия для занятий физкультурой и спортом удовлетворяют их потребности, 28% ответили противоположно.
Всероссийские опросы были проведены в августе - сентябре 2019 года. Выборка проводилась по нескольким целевым аудиториям: опрос родителей детей в возрасте от 3 до 5 лет (выборка 1200 респондентов), опрос родителей детей в возрасте 6–12 лет (выборка — 1000 респондентов), опрос населения РФ в возрасте от 13 до 29 лет (2200 респондентов), опрос населения РФ в возрасте от 30 до 59 лет (3200 респондентов), опрос населения РФ в возрасте от 60 лет и старше (2400 респондентов). Метод опроса - телефонное интервью.
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