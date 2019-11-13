Защита бежавшего из РФ участника акции 27 июля обжаловала его заочный арест

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Защита бежавшего за границу программиста Айдара Губайдулина, бросившего пластиковую бутылку в полицейского на несанкционированном митинге в Москве 27 июля, обжаловала решение о его заочном аресте, сообщили РИА Новости в суде.
"В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на решение суда, удовлетворившего ходатайство следствия о заочном избрании Губайдулину меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
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Молодой человек нарушил условия подписки о невыезде и уехал из России в середине октября, о чем объявил на своей странице в Facebook. После этого Губайдулина объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Изначально Губайдулину вменялось "покушение на применение насилия в отношении представителя власти", но Мещанский суд вернул материалы на доследование и выпустил молодого человека из СИЗО. Следствие затем ужесточило обвинение, убрав формулировку о "покушении" - преступление, по мнению следствия, состоялось. За это Губайдулину грозило до пяти лет колонии, вину он не признавал.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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