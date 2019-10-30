Суд заочно арестовал бежавшего из России участника несогласованной акции

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал участника несанкционированной акции Айдара Губайдулина, бежавшего из страны. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Губайдулина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента передачи <…> в случае экстрадиции или депортации либо с момента его задержания в России", — огласила решение судья Наталия Дударь.

Губайдуллина обвиняют в том, что во время несанкционированного митинга, проходившего в Москве 27 августа, он бросил пластиковую бутылку в полицейского. Восемнадцатого сентября Мещанский суд столицы освободил его подписку о невыезде, однако молодой человек нарушил ее условия и уехал из России, о чем написал в фейсбуке.

После этого Губайдулина объявили в международный розыск.

В суде защитники заявили, что объявление в розыск было преждевременным. По их словам, следствие не обладает информацией о возможном местонахождении молодого человека, а также о том, пересекал ли он границу.

Следователь, в свою очередь, объяснил, что Губайдулин не явился для ознакомления с материалами дела, а затем опубликовал в соцсетях сообщение о том, что покинул страну.

"В СМИ также имеется несколько статей, в том числе его интервью о том, что он находится в одной из европейских стран, о чем прессе также говорили адвокаты Губайдулина", — рассказал представитель следствия.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля.

На них полиция задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Против части из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на росгвардейцев.