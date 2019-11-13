В Дагестане суд продлил арест журналиста "Черновика" Гаджиева

Советский районный суд Махачкалы 18 июня арестовал Гаджиева по обвинению в финансировании терроризма. Гаджиев вину не признал и связал арест со своей журналистской деятельностью. Советский суд несколько раз продлевал арест Гаджиева, последний раз - 15 октября на месяц.