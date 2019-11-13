В Дагестане суд продлил арест журналиста "Черновика" Гаджиева

МАХАЧКАЛА, 13 ноя - РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы продлил арест редактора дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумина Гаджиева на 2,5 месяца, сообщил РИА Новости представитель суда.
Советский районный суд Махачкалы 18 июня арестовал Гаджиева по обвинению в финансировании терроризма. Гаджиев вину не признал и связал арест со своей журналистской деятельностью. Советский суд несколько раз продлевал арест Гаджиева, последний раз - 15 октября на месяц.
"Советский районный суд Махачкалы постановил продлить срок задержания под стражей обвиняемого Абдулмумина Гаджиева на два месяца, до 31 января 2020 года", - рассказал собеседник агентства.
После ареста Гаджиева дагестанские еженедельники "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик" вышли 21 июня с одинаковой первой полосой c лозунгами "Я/Мы - Абдулмумин Гаджиев " и #Свободу Абдулмумину . Таким образом издания выразили протест по поводу ареста журналиста.