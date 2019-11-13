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РИА Новости

Глава "Массандры" объяснила, почему закон о вине надо принять до конца года

11:23 13.11.2019
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© Фото : ГУП РК "ПАО "Массандра"Генеральный директор ГУП РК "ПАО Массандра" Янина Павленко
Генеральный директор ГУП РК ПАО Массандра Янина Павленко
© Фото : ГУП РК "ПАО "Массандра"
Генеральный директор ГУП РК "ПАО Массандра" Янина Павленко. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Необходимость принятия нового закона "О виноградарстве и виноделии в РФ" до конца текущего года обусловлена значением развития отрасли в стране, а также возвращением Крыма - винодельческого региона с глубокими традициями, сказала в интервью РИА Новости глава государственного предприятия республики Крым "Массандра" Янина Павленко.
Новый проект закона "О виноградарстве и виноделии в РФ" Госдума рассмотрит в первом чтении 18 ноября, он может быть принят уже до конца года.
"На мой взгляд, пониманием важности развития отрасли в стране", - сказала Павленко, отвечая на вопрос, почему закон планируется принять до конца текущего года.
"Вопрос необходимости закона назрел очень много лет назад, но именно сейчас государство уделяет активнейшее внимание виноградарству и виноделию, в том числе своими мерами поддержки. Возможно, свою роль сыграло и воссоединение Крыма с Россией. На Родину вернулся винодельческий регион с очень глубокими историческими традициями. Мы знаем, что виноградники на полуострове в 1960-е годы занимали 150 тысяч га. И знаем, как много было потеряно. Все это нужно восстанавливать", - добавила она.
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Янина ПавленкоГосдума РФСимферопольКрымРоссияЭкономика
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