Глава "Массандры" объяснила, почему закон о вине надо принять до конца года

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Необходимость принятия нового закона "О виноградарстве и виноделии в РФ" до конца текущего года обусловлена значением развития отрасли в стране, а также возвращением Крыма - винодельческого региона с глубокими традициями, сказала в интервью РИА Новости глава государственного предприятия республики Крым "Массандра" Янина Павленко.
Новый проект закона "О виноградарстве и виноделии в РФ" Госдума рассмотрит в первом чтении 18 ноября, он может быть принят уже до конца года.
"На мой взгляд, пониманием важности развития отрасли в стране", - сказала Павленко, отвечая на вопрос, почему закон планируется принять до конца текущего года.
"Вопрос необходимости закона назрел очень много лет назад, но именно сейчас государство уделяет активнейшее внимание виноградарству и виноделию, в том числе своими мерами поддержки. Возможно, свою роль сыграло и воссоединение Крыма с Россией. На Родину вернулся винодельческий регион с очень глубокими историческими традициями. Мы знаем, что виноградники на полуострове в 1960-е годы занимали 150 тысяч га. И знаем, как много было потеряно. Все это нужно восстанавливать", - добавила она.
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