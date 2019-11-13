Глава "Массандры" объяснила, почему закон о вине надо принять до конца года

Новый проект закона "О виноградарстве и виноделии в РФ" Госдума рассмотрит в первом чтении 18 ноября, он может быть принят уже до конца года.

"Вопрос необходимости закона назрел очень много лет назад, но именно сейчас государство уделяет активнейшее внимание виноградарству и виноделию, в том числе своими мерами поддержки. Возможно, свою роль сыграло и воссоединение Крыма с Россией. На Родину вернулся винодельческий регион с очень глубокими историческими традициями. Мы знаем, что виноградники на полуострове в 1960-е годы занимали 150 тысяч га. И знаем, как много было потеряно. Все это нужно восстанавливать", - добавила она.