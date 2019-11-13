В МВД назвали регион, где лучше всего раскрывают IT-преступления

"Наибольшая раскрываемость преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, по итогам 9 месяцев текущего года зафиксирована в республике Дагестан - 71,5%, в республике Ингушетия - 59,4%, а также в Чукотском АО - 54,7% ", - сообщили в ведомстве.

Общий удельный вес подобных преступлений в общей структуре преступности составляет 3,2% в Дагестане и 3,5% в Ингушетии. При этом не уточняется, какой процент преступлений в сфере IT совершается в Дагестане от общего их количества по стране.