В МВД назвали регион, где лучше всего раскрывают IT-преступления

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Наиболее высокий процент раскрываемости преступлений с использованием IT-технологий зафиксирован в Дагестане - свыше 70%, сообщили в МВД России.
Ранее телеканал RT сообщил, что в России фиксируют все больше случаев мошенничества с платежными картами. В частности, за первые девять месяцев этого года в стране зарегистрировали 10,3 тысячи преступлений по уголовной статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа".
"Наибольшая раскрываемость преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, по итогам 9 месяцев текущего года зафиксирована в республике Дагестан - 71,5%, в республике Ингушетия - 59,4%, а также в Чукотском АО - 54,7% ", - сообщили в ведомстве.
Общий удельный вес подобных преступлений в общей структуре преступности составляет 3,2% в Дагестане и 3,5% в Ингушетии. При этом не уточняется, какой процент преступлений в сфере IT совершается в Дагестане от общего их количества по стране.
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