Россияне еще не пришли к пониманию национальной идентичности, заявили в РАН

"Кто мы такие, что нас объединяет, что такое наша идентичность, как нам двигаться, чтобы этот консенсус появился? Потому что без такого консенсуса точно существенное и быстрое социально-экономическое развитие общества невозможно... В том обществе, в котором мы сейчас живем, мы только нащупываем, что нас объединяет", - сказал он на открытии общего собрания членов РАН.