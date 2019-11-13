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РИА Новости

Россияне еще не пришли к пониманию национальной идентичности, заявили в РАН

10:52 13.11.2019 (обновлено: 10:53 13.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РАН Александр Сергеев
Президент РАН Александр Сергеев
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РАН Александр Сергеев. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россияне после распада Советского Союза еще не пришли к пониманию своей национальной идентичности, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.
"Кто мы такие, что нас объединяет, что такое наша идентичность, как нам двигаться, чтобы этот консенсус появился? Потому что без такого консенсуса точно существенное и быстрое социально-экономическое развитие общества невозможно... В том обществе, в котором мы сейчас живем, мы только нащупываем, что нас объединяет", - сказал он на открытии общего собрания членов РАН.
Сергеев уточнил, что в СССР определением идентичности было "новая историческая общность людей "советский народ".
Кроме этого проблемами современного российского общества Сергеев назвал демографию и образование. По его словам, при коэффициенте рождаемости 1,7 не удастся обеспечить естественный рост населения. В то же время президент РАН предостерег, что попытки решить демографический вопрос с помощью иммиграции может не привести к успеху, как в свое время в США. Россия может "столкнуться с теми проблемами, с которыми столкнулись в Европе", полагает ученый.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
5 ноября, 16:18
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Александр Сергеев (РАН)Российская академия наукМоскваРоссияСШАОбщество
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