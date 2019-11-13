На Ямале директор центра, где на картодроме умер ребенок, решил уволиться

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 ноя - РИА Новости. Директор Центра внешкольной работы в Салехарде (ЯНАО), где на картодроме скончался школьник, решил уволиться, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Инцидент произошел в воскресенье. По данным следствия, 10-летний мальчик во время тренировки на картодроме внезапно почувствовал себя плохо, позже он скончался в машине скорой помощи. Аварии с участием школьника, как подчеркивали в региональном следственном управлении, не было. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить причины смерти ребенка.
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"Есть информация о том, что руководитель по собственному желанию написал заявление об увольнении", - сказал собеседник агентства.
В администрации добавили, что все занятия на картодроме на время следственных мероприятий приостановлены.
Ранее источник РИА Новости в местных правоохранительных органах предположил, что у ребенка во время занятий могла произойти остановка сердца.
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