В Салехарде десятилетний школьник умер на картодроме

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Салехарде десятилетний школьник умер во время тренировки на картодроме, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК.
Инцидент произошел в воскресенье в муниципальном учреждении "Центр внешкольной работы".
По данным портала "СеверПресс", мальчику стало плохо на втором круге. Ребенок скончался в машине скорой помощи, предположительно, у него остановилось сердце.
Аварии на картодроме не было, машины не переворачивались и были исправны. Тем не менее, в центре решили приостановить занятия до выяснения причины смерти ребенка.