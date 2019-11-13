Facebook запустила возможность платить через Instagram и WhatsApp

"Сегодня мы представляем Facebook Pay, которая позволит людям совершать ... платежи через Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp", - говорится в сообщении.

Оплата товаров по QR-коду в интернете стала доступна для россиян

Оплата товаров по QR-коду в интернете стала доступна для россиян

Компания Facebook и одноименная соцсеть была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом. Штаб-квартира Facebook находится в Калифорнии. Facebook владеет рядом других популярных сервисов таких как Messenger, Instagram, WhatsApp.