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РИА Новости

Facebook запустила возможность платить через Instagram и WhatsApp

10:31 13.11.2019 (обновлено: 10:32 13.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Фейсбук"
Социальная сеть Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американская Facebook объявила о запуске собственной платёжной системы Facebook Pay, с помощью которой можно будет совершать платежи на принадлежащих ей сервисах.
"Сегодня мы представляем Facebook Pay, которая позволит людям совершать ... платежи через Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp", - говорится в сообщении.
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На текущей неделе Facebook Pay можно будет использовать в США в Facebook и Messenger, отмечает компания. С помощью этой платёжной системы, например, можно будет осуществлять сбор средств и приобретение билетов на мероприятия, а также личные переводы и покупки у некоторых продавцов Facebook Marketplace.
Ранее в июне Facebook сообщила о создании собственной криптовалюты Libra. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдёт в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнётся тестирование. Кошелек будет поддерживаться как через отдельное приложение, так и мессенджеры.
Компания Facebook и одноименная соцсеть была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом. Штаб-квартира Facebook находится в Калифорнии. Facebook владеет рядом других популярных сервисов таких как Messenger, Instagram, WhatsApp.
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