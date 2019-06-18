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РИА Новости

Facebook хочет запустить свою криптовалюту

Вчера, 14:42
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтенд Facebook
Стенд Facebook
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Социальная сеть Facebook планирует собрать к 2020 году консорциум из порядка 100 компаний для запуска проекта со своей криптовалютой Libra, говорится в опубликованной WhitePaper проекта (официальный технический документ).
Согласно документу, компания создаст независимую ассоциацию Libra со штаб-квартирой в Женеве. Она займется координацией и обеспечением доступности криптовалюты Libra.
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В состав ассоциации войдут как некоммерческие организации, так и научные учреждения. В первоначальнй состав ассоциации вошли платежные системы Mastercard, PayPal, PayU, Stripe, Visa, технологические компании и маркетплейсы Booking Holdings, eBay, Facebook/Calibra, Farfetch, Lyft, Mercado Pago, Spotify AB, Uber Technologies, телекоммуникационные компании Iliad, Vodafone. Помимо этого в нее вошли блокчейн-компании Anchorage, Bison Trails, Coinbase, Xapo Holdings, венчурные компании Andreessen Horowitz, Breakthrough Initiatives, Ribbit Capital, Thrive Capital, Union Square Ventures, а также компании Creative Destruction Lab, Kiva, Mercy Corps, Women`s World Banking.
"Мы надеемся иметь около 100 членов ассоциации Libra к целевому моменту запуска в первой половине 2020 года", - сообщается в документе.
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Согласно документу, Libra будет представлять собой стейблкоин (stable coin) - криптовалюту, которая привязаны к запасам фиатных (реальных) нацвалют или товаров. За счет этой привязки стоимость стейблкоинов менее волатильна, чем курсы традиционных криптовалют.
"В отличие от большинства криптовалют, Libra полностью обеспечена резервом реальных активов. Корзина с банковскими депозитами и краткосрочными государственными ценными бумагами будет храниться в резерве Libra, что укрепит доверие к ее стоимости", - отмечается в документе.
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