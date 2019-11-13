В Greenpeace пояснили, почему окурки относятся к пластиковому мусору

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Основную часть окурка составляет фильтр, сделанный с применением пластиковых волокон, сообщил РИА Новости эксперт программы "Ноль отходов" российского отделения Greenpeace Дмитрий Нестеров.
Ранее российское отделение Greenpeace провело мониторинг прибрежных зон акваторий страны на предмет пластикового загрязнения и выяснило, что окурки - самый частый пластиковый мусор на берегах морей, рек и озёр. По данным мониторинга, почти 100% мусора на прибрежных территориях составляет одноразовый пластик, а окурки занимают самую большую долю в 29,7% среди загрязнителей берегов российских водоемов.
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"Окурки, в основном, производятся с фильтрами, которые содержат ацетат целлюлозы. Это, с одной стороны, волокно от макулатуры, с другой стороны, в нем содержится пластик. Какая-то часть окурка разлагается, но довольно много превращается в микропластик и загрязняет окружающую среду", - сказал Нестеров.
По мнению эксперта, решить проблему с окурками может введение ответственности производителя сигарет за производимые отходы. Деньги, которые будут заложены в расширенную ответственность производителя, можно будет направить на сбор и утилизацию окурков.
Ранее российское отделение Greenpeace направило главе Минприроды Дмитрию Кобылкину письмо с предложением запретить ряд одноразовых пластиковых товаров, которые являются основными загрязнителями окружающей среды. В список попали: пакеты-майки и фасовочные пакеты, контейнеры и посуда (пищевые контейнеры, чашки, стаканчики, крышки от стаканчиков, столовые приборы). Ватные палочки на пластиковой основе, влажные салфетки, трубочки и мешалки для напитков, пластиковые палочки для воздушных шаров, палочки для конфет также входят в этот список.
В ответ на инициативу "зеленых" в Минприроды ответили, что приготовили пакет мер по снижению количества упаковки и пластикового мусора, в том числе 100% утилизация, налоговые преференции и стимулирование сокращения упаковки. В ведомстве также пояснили, что запрет на те или иные товары находится в компетенции Минпромторга.
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