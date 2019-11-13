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РИА Новости

Дмитрий Нестеров: ватные палочки и трубочки для напитков следует запретить

10:00 13.11.2019 (обновлено: 10:24 13.11.2019)
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© Фото предоставлено пресс-службой GreenpeaceЭксперт программы "Ноль отходов" Greenpeace Дмитрий Нестеров
Эксперт программы Ноль отходов Greenpeace Дмитрий Нестеров
© Фото предоставлено пресс-службой Greenpeace
Эксперт программы "Ноль отходов" Greenpeace Дмитрий Нестеров. Архивное фото
Аудит прибрежного мусора, проведенный российским отделением Greenpeace в 61 регионе России, показал, что более 68 процентов загрязнения – это пластик. 96,2 процента этого пластика – одноразовые товары и упаковка, а больше всего встречали на берегах акваторий окурки. Эксперт программы "Ноль отходов" Greenpeace Дмитрий Нестеров рассказал о "пластиковом" письме к главе Минприроды, о пластике в окурках и о том, что бумажные пакеты на кассе не могут быть альтернативой пластиковым. Беседовала корреспондент РИА Новости Наталья Парамонова.
– Про пластиковое загрязнение очень много говорят, но данных мало, чаще – страшные фотографии с черепахами в пластике, тюленями и птицами. Насколько вы опираетесь на научные данные?
– Greenpeace опирается на данные Программы по защите окружающей среды ООН (ЮНЕП). Согласно им, 80 процентов морского мусора в океанах – это пластик. Аналогичные данные есть по исследованиям российских акваторий – Баренцева, Белого морей, Байкала, Ладожского озера. Ученые указывают на пластиковое загрязнение и на то, что под воздействием воды, солнца и ветра пластик превращается в микропластик и остается в окружающей среде.
Насчет объемов данных. Проблему пластика начали исследовать относительно недавно, поэтому и данных мало. Фотографий много, где рыбы, птицы и морские млекопитающие страдают от пластика. По меньшей мере 690 видов морских животных столкнулись с морским мусором. По крайней мере 10 процентов видов, встречающихся с морским мусором, проглатывали микропластик. Систематические исследования только-только начинаются. Проблема признается, но конкретных данных по странам нет. Именно для того, чтобы восполнить пробел, российское отделение Greenpeace решило провести общественный аудит пластика или пластиквотчинг.
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– Мы говорим о проекте пластиквотчинга?
– Да, мы придумали название – пластиквотчинг, по аналогии с бердвотчингом. Это означает, что люди собирают информацию о том, какой пластик лежит на берегах.
Пластиквотчинг – пример гражданской науки. Без поддержки людей провести такую масштабную кампанию по сбору информации нереально. Силами гражданской науки пользовались и в ЕС, когда собирали данные по загрязнителям и готовили список одноразовых товаров, которые запретят в Европейском союзе с 2021 года. Мы использовали методику, которая применялась и в ЕС.
Подходы к организации бывают разными. Участники могут только собирать данные, заполнять гугл-форму и отправлять для анализа, а могут и сами анализировать. В нашем случае анализировали данные эксперты Greenpeace.
В 61 регионе России с 20 августа по 30 сентября было проведено 74 аудита. Можно назвать это всероссийской оценкой пластикового загрязнения берегов России. Аудиты проводились на Белом море, в Балтийском море, Авачинском заливе в Тихом океане, на Черном море, в Охотском и Японском морях. Всего 42 аудита было проведено на морях и заливах. Также волонтеры собрали информацию по основным пластиковым загрязнителям на берегах крупнейших рек – Волги, Енисея, Северной Двины, Оби, Дона, Невы, Лены, озера Байкал и Ладожского озера. На мой взгляд, мы получили представление о пластиковом загрязнении по всей России, и теперь можем оперировать данными.
– По вашим результатам самый главный загрязнитель – это окурки? Почему окурки считаются пластиковым мусором?
– По результатам исследований мы определили 20 основных загрязнителей. Окурки действительно стали лидерами аудита, их находили больше всего – 20 процентов от общего количества фрагментов. Окурки в основном производятся с фильтрами, которые сделаны из разновидности пластика – ацетата целлюлозы, сам по себе он разлагается крайне долго в окружающей среде. В окурках также обнаружены опасные вещества, в том числе мышьяк, свинец, никотин и этилфенол. Эти вещества вымываются из выброшенных окурков в водную среду и почву.
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Всего несколько регионов, где окурки не были основными элементами загрязнения, – это Приморский край, Свердловская и Волгоградская области. В Волгоградской области лидерами стали пластиковые бутылки.
– Как вы предлагаете бороться с окурками, их же не перерабатывают?
– Российское отделение Greenpeace отправило письмо главе Минприроды Дмитрию Кобылкину, где приводятся рамочные меры борьбы с пластиковым загрязнением. Их можно учитывать при корректировке существующих законов или разработке новых. Наше письмо мы рассматриваем как дорожную карту по сокращению пластикового загрязнения, основанную в первую очередь на соблюдении высших приоритетов госполитики по обращению с отходами, закрепленными в федеральном законодательстве.
Мы выступаем за доведение расширенной ответственности производителя (РОП) до ста процентов. Сигаретные фильтры необходимо внести в перечень товаров, которые подлежат РОП, и установить для них стопроцентный норматив утилизации. Эта мера позволит производителям переходить на органические фильтры или отказываться от них. Вопрос активно обсуждается в мире, не только в России.
В письме мы также обозначили пластиковые загрязнители, производство которых необходимо запретить в РФ. Запретить следует фасовочные пакеты и пакеты-майки, так как уже есть многоразовая альтернатива. Одноразовые столовые приборы и посуду также следует перестать производить и использовать в России.
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Следует запретить ватные палочки на пластиковой основе, влажные салфетки (в них содержится пластик), трубочки и мешалки для напитков, палочки для конфет типа чупа-чупс, палочки для воздушных шаров. Все это одноразовое разнообразие находят в каждом регионе, и переработать его практически нельзя.
– Что означает письмо, вы будете собирать подписи под ним?
– Мы запускаем сайт стоппластик.рф, где будет размещен текст дорожной карты и даны разъяснения по нашим предложениям. Поддержать проект и требования можно будет на сайте. Я хочу еще раз акцентировать внимание, что только раздельный сбор не решит проблему сокращения пластикового загрязнения, поэтому мы предлагаем введение запретов на производство одноразового пластика, а также введение залоговой стоимости тары.
Greenpeace поддерживает введение стопроцентной РОП на все товары и упаковку немедицинского назначения. Надо, чтобы партнеры и производители создавали структуру для их утилизации и переработки. В российских реалиях лучше, чтобы сама компания этим занималась.
Мы не ставим ограничения на сбор подписей в поддержку петиции. По нашим данным, россияне поддерживают ограничения на выпуск одноразового пластика, и мы хотим аккумулировать это мнение и донести до представителей власти.
– Вернемся к пакетам. В магазинах предлагают покупать бумажные пакеты, но говорят, что они тоже не экологичны?
– Мы предлагаем отказаться от одноразовых вещей, бумажных пакетов в том числе. При производстве бумажного пакета выбрасывется на 70% больше вредных выбросов в атмосферу, углеродный след в три раза больше и в 50 раз больше загрязняющих веществ попадает в водоемы. При разложении они тоже не так безобидны. Оптимальный вариант, если использовать пакеты как переходную меру, то только с добавлением вторички (вторичного сырья – ред.) и параллельным развитием раздельного сбора. К сожалению, в России не производят бумажные пакеты с добавлением вторичного сырья. У людей есть заблуждение, что бумага более экологична, чем пластиковый пакет, но мы объясняем, что бумажный пакет нельзя вводить вместо пластика, а необходимо исключить. Также мы против одноразовой упаковки из бумаги и биополимеров. Самый простой способ, чтобы мусор не появлялся, – это не допускать его производства.
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Одноразовый пластик не перерабатывается, его сложно изъять из общего потока отходов, и все поступает на полигон или в окружающую среду.
Но есть еще загрязнители, которых не так много, но все равно они заметны. Например, рыболовные сети и снасти. Они одноразовые и являются загрязнителем большого числа водоемов. Мы хотим введения запрета на них или стопроцентной РОП.
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Дмитрий НестеровИнтервью - Авторы
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