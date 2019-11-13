Бумажный пакет не является альтернативой пластику, заявили в Greenpeace

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бумажные пакеты не могут рассматриваться, как экологичная альтернатива пластиковым, так как при их производстве выбрасывается больше вредных веществ и парниковых газов, чем при производстве пластика, сообщил РИА Новости эксперт программы российского отделения Greenpeace "Ноль отходов" Дмитрий Нестеров.
"Мы предлагаем отказаться от одноразовых вещей, бумажных пакетов в том числе. При производстве бумажного пакета на 70% больше вредных выбросов в атмосферу, углеродный след в три раза больше и в 50 раз больше загрязняющих веществ в водоемы. При разложении они тоже не так безобидны. Оптимальный вариант, если использовать пакеты, как переходную меру, то только с добавлением вторички и развитием раздельного сбора. К сожалению, в России не производят бумажные пакеты с добавлением вторичного сырья", - сказал Нестеров.
Эксперт пояснил: у людей есть заблуждение, что бумага экологичнее пластика, но в случае одноразовой продукции это не так.
"Также мы против одноразовой упаковки из бумаги и биополимеров. Самый простой способ, чтобы мусор не появлялся - это не допускать его производства", - сообщил Нестеров.
Ранее российское отделение Greenpeace направило главе Минприроды Дмитрию Кобылкину письмо с предложением запретить ряд одноразовых пластиковых товаров, которые являются основными загрязнителями окружающей среды. В список попали: пакеты-майки и фасовочные пакеты, контейнеры и посуда (пищевые контейнеры, чашки, стаканчики, крышки от стаканчиков, столовые приборы), ватные палочки на пластиковой основе, влажные салфетки, трубочки и мешалки для напитков, пластиковые палочки для воздушных шаров, палочки для конфет.
В ответ на инициативу "зеленых" в Минприроды ответили, что приготовили пакет мер по снижению количества упаковки и пластикового мусора, в том числе 100% утилизация, налоговые преференции и стимулирование сокращения упаковки. В ведомстве также пояснили, что запрет на те или иные товары находится в компетенции Минпромторга.
25 октября, 12:40Опрос показал, как россияне оценивают экологическую ситуацию в мире