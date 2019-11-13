Бумажный пакет не является альтернативой пластику, заявили в Greenpeace

"Мы предлагаем отказаться от одноразовых вещей, бумажных пакетов в том числе. При производстве бумажного пакета на 70% больше вредных выбросов в атмосферу, углеродный след в три раза больше и в 50 раз больше загрязняющих веществ в водоемы. При разложении они тоже не так безобидны. Оптимальный вариант, если использовать пакеты, как переходную меру, то только с добавлением вторички и развитием раздельного сбора. К сожалению, в России не производят бумажные пакеты с добавлением вторичного сырья", - сказал Нестеров.