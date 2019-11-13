Грета Тунберг поедет из США на саммит в Мадриде на катамаране

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Шведская эко-активистка Шведская эко-активистка Грета Тунберг заявила, что намерена пересечь Атлантику на катамаране, чтобы приехать из США на климатический форум в Мадриде.

Ранее министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.

So happy to say I'll hopefully make it to COP25 in Madrid.

I’ve been offered a ride from Virginia on the 48ft catamaran La Vagabonde. Australians @Sailing_LaVaga ,Elayna Carausu & @_NikkiHenderson from England will take me across the Atlantic.

We sail for Europe tomorrow morning! pic.twitter.com/qJcgREe332 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 12, 2019

"Я так рада сообщить, что у меня, возможно, получится приехать на (Климатический форум) COP25 в Мадриде. Мне предложили поехать из Виргинии на катамаране La Vagabonde длиной 48 футов (около 14 метров)", - написала Тунберг в своем микроблоге в Twitter

Она добавила, что выедет с австралийцами и англичанами в среду утром (по времени США).

Ранее Тунберг, которая сейчас находится в США, написала в Twitter, что нуждается в помощи, чтобы пересечь океан в ноябре и посетить климатический форум в Мадриде. "Оказывается, что я проехала полмира не в том направлении", - написала 16-летняя активистка.

В минувшую среду президент Чили Себастьян Пиньера на фоне массовых протестов заявил об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25, которые должны были пройти в его стране в ноябре и декабре. Испания заявила о готовности принять климатический саммит в Мадриде, в ООН приняли это предложение.

В августе, чтобы принять участие в саммите ООН по изменению климата в США и Чили, Тунберг пересекла океан с экипажем яхты, оборудованной солнечными батареями и подводными турбинами, которые вырабатывают электроэнергию. Активистка намеренно выбрала морской путь, чтобы не лететь на самолете и свести к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу.