Медведев назвал проблемы сельской медицины, требующие скорейшего решения

Он также указал на проблему с ФАПами на селе - по словам Медведева, не везде закупаются мобильные медицинские комплексы, хотя средства на это выделены. "В ближайшее время жду доклад о том, как эта проблема решается", - сказал Медведев.

"Не везде есть взлетно-посадочные площадки, которые могли бы быть рядом с больницами, но, тем не менее, действовать здесь нужно... Надо ситуацию проанализировать, посмотреть, где можно ускорить строительство этих площадок, привязать их к медицинским учреждениям, посмотреть на источники финансирования. Поручение такое я тоже дам", - добавил он.