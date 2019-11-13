Медведев назвал проблемы сельской медицины, требующие скорейшего решения

С. САННИКОВО (Алтайский край), 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что даст поручение Минкомсвязи в рамках программы "Цифровая экономика" предусмотреть подключение сельских соцобъектов к интернету и контролировать качество связи.
"Не у всех медицинских организаций есть качественное подключение к интернету. Но здесь работа только разворачивается. Дам по итогам нашего совещания поручение Минкомсвязи предусмотреть мероприятия в национальной программе "Цифровая экономика" по подключению социальных объектов к сети и, конечно, регулярно проводить анализ качества доступа этих объектов к интернету", - сказал Медведев на совещании в Алтайском крае, посвящённом развитию сельских территорий.
Он также указал на проблему с ФАПами на селе - по словам Медведева, не везде закупаются мобильные медицинские комплексы, хотя средства на это выделены. "В ближайшее время жду доклад о том, как эта проблема решается", - сказал Медведев.
Еще одной проблемой, требующей решения, является развитие санитарной авиации, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, отметил премьер.
"Не везде есть взлетно-посадочные площадки, которые могли бы быть рядом с больницами, но, тем не менее, действовать здесь нужно... Надо ситуацию проанализировать, посмотреть, где можно ускорить строительство этих площадок, привязать их к медицинским учреждениям, посмотреть на источники финансирования. Поручение такое я тоже дам", - добавил он.