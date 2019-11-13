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Ростовская область
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РИА Новости

Ростовские власти призвали жителей продавать зерновые по оптимальным ценам

09:23 13.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкУборка зерновых
Уборка зерновых
© РИА Новости / Владимир Горовых
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Уборка зерновых. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Сельхозтоваропроизводителям Ростовской области надо выстраивать грамотную политику в реализации зерновых, учитывая тенденции с некоторым снижением цены на зерно на мировом рынке и большими озимыми посевами под урожай следующего года, сообщил первый замгубернатора области Виктор Гончаров на совещании по теме агроэкспорта в регионе.
По данным Минсельхозпрода области, в текущем году экспорт сельхозпродукции, согласно нацпроекту, должен составить не менее 4,5 миллиарда долларов. На начало ноября объем экспорта из Ростовской области составил 3,6 миллиарда долларов, что несколько ниже показателей прошлого года.
При этом основную долю в экспорте продукции АПК занимают злаки. Их поставки в текущем году снизились, по данным экспертов, из-за достаточно высоких внутренних цен при том, что закупочные цены на внешнем рынке ниже аналогичного периода прошлого года. Тенденция к снижению цены на мировом рынке в последнее время сохраняется за счет выхода на мировой рынок зерна из других климатических территорий.
"Ситуация сложилась в связи с тем, что у нас в этом году большие переходящие остатки пшеницы, и есть давление со стороны Европы, где были получены хорошие урожаи", - сказал Гончаров. Он выразил опасение, что с учетом значительных озимых посевов пшеницы, в следующем году цена на нее может снизиться еще сильнее.
"Селянам надо выстраивать грамотную политику в реализации зерновых, учитывая сложившиеся тенденции на рынке", - заключил Гончаров.
Ростовская область остается в числе российских лидеров агропромышленного производства. В текущем году валовый сбор зерновых и зернобобовых культур уже превысил 12 миллионов тонн. Поздние зерновые убраны с 90% площадей. Как ранее сообщал губернатор области Василий Голубев, к 2024 году планируется увеличить объем экспорта продукции АПК до 7,7 миллиарда долларов.
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