Ростовские власти призвали жителей продавать зерновые по оптимальным ценам

"Ситуация сложилась в связи с тем, что у нас в этом году большие переходящие остатки пшеницы, и есть давление со стороны Европы, где были получены хорошие урожаи", - сказал Гончаров. Он выразил опасение, что с учетом значительных озимых посевов пшеницы, в следующем году цена на нее может снизиться еще сильнее.