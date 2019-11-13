Боливийская армия поддержала исполняющую обязанности президента Жанин Аньес

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Боливии выразили поддержку оппозиционному сенатору Жанин Аньес, исполняющей обязанности президента после отставки Эво Моралеса. Об этом говорится в письме главнокомандующего армией Уильямса Калимана, опубликованном в Twitter газеты Pagina Siete.
"Учитывая обстоятельства, хотим сообщить вам, что, следуя законам, нормам и воинскому уставу, мы находимся в вашем распоряжении", — сказано в послании.
Накануне Аньес заявила, что временно принимает на себя полномочия президента, Конституционный суд подтвердил законность передачи власти.
В воскресенье высшее руководство Боливии во главе с Моралесом на фоне протестов ушло в отставку и покинуло страну.
В крупных городах продолжаются беспорядки, начавшиеся после выборов президента, итоги которых не устроили оппонентов Моралеса. По последним данным, погибли семь человек.