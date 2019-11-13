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РИА Новости

Боливийская армия поддержала исполняющую обязанности президента Жанин Аньес

09:19 13.11.2019 (обновлено: 11:26 13.11.2019)
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© AP Photo / Natacha PisarenkoОппозиционный сенатор Боливии Жанин Аньес после объявления себя временным президентом страны в Президентском дворце в Ла-Пасе. 12 ноября 2019
Оппозиционный сенатор Боливии Жанин Аньес после объявления себя временным президентом страны в Президентском дворце в Ла-Пасе. 12 ноября 2019
© AP Photo / Natacha Pisarenko
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Боливии выразили поддержку оппозиционному сенатору Жанин Аньес, исполняющей обязанности президента после отставки Эво Моралеса. Об этом говорится в письме главнокомандующего армией Уильямса Калимана, опубликованном в Twitter газеты Pagina Siete.

"Учитывая обстоятельства, хотим сообщить вам, что, следуя законам, нормам и воинскому уставу, мы находимся в вашем распоряжении", — сказано в послании.

Накануне Аньес заявила, что временно принимает на себя полномочия президента, Конституционный суд подтвердил законность передачи власти.
В воскресенье высшее руководство Боливии во главе с Моралесом на фоне протестов ушло в отставку и покинуло страну.
В крупных городах продолжаются беспорядки, начавшиеся после выборов президента, итоги которых не устроили оппонентов Моралеса. По последним данным, погибли семь человек.
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Жанин АньесСмена власти в БоливииЭво МоралесБоливияВ мире
Популярные комментарии
Теряем друзей ...... а главное опять придется прощать долги (((((
13 ноября, 09:45
Случайный Прохожий
8201011
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