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РИА Новости

Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии

02:41 13.11.2019 (обновлено: 09:14 13.11.2019)
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© AP Photo / Juan KaritaВице-спикер сената Боливии Жанин Аньес, объявившая о временном возложении на себя обязанностей президента
Вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес, объявившая о временном возложении на себя обязанностей президента
© AP Photo / Juan Karita
Вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес, объявившая о временном возложении на себя обязанностей президента. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 13 ноя — РИА Новости. Оппозиционный сенатор Жанин Аньес заявила, что временно берет на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны.
"Немедленно принимаю на себя обязанности президента согласно конституционному порядку и обещаю принять все необходимые меры, чтобы принести мир в страну", — сказала она.
По словам Аньес, учитывая неявку депутатов от президентского блока MAS и их публичные заявления об отказе участвовать в экстренной сессии парламента, решение было принято действующим составом.
"Мы хотим провести новые выборы как можно скорее", — добавила политик.
Конституционный суд подтвердил законность перехода президентской власти к Аньес. Он обосновал это тем, что в данном случае наследование происходит в результате прошения об отставке, соответственно, для этого не нужно законодательного акта или решения конгресса.
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Ранее палата депутатов дважды открывала заседание, чтобы передать ей президентскую власть, но кворум не набирался и заседание перенесли на среду.
Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, заявили, что признают Аньес исполняющим обязанности президента Боливии.
Экс-президент Боливии Эво Моралес, который сейчас находится в Мексике, осудил передачу полномочий сенатору.

"Нанесен самый коварный и роковой удар в истории. Правый сенатор назвала себя председателем сената, а затем и временным президентом Боливии без необходимого кворума, окруженная группой сообщников и поддерживаемая вооруженными силами и полицией, которые подавляют народ", — написал Моралес в Twitter.

В воскресенье высшее руководство Боливии во главе с Моралесом на фоне протестов ушло в отставку и покинуло страну.
В Боливии продолжаются беспорядки, начавшиеся после выборов президента, итоги которых не устроили его оппонентов. По последним данным, погибли семь человек.
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Жанин АньесСмена власти в БоливииБоливияFacebook, Inc.В мире
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