Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии

БРАЗИЛИА, 13 ноя — РИА Новости. Оппозиционный сенатор Жанин Аньес заявила, что временно берет на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны.
"Немедленно принимаю на себя обязанности президента согласно конституционному порядку и обещаю принять все необходимые меры, чтобы принести мир в страну", — сказала она.
По словам Аньес, учитывая неявку депутатов от президентского блока MAS и их публичные заявления об отказе участвовать в экстренной сессии парламента, решение было принято действующим составом.
"Мы хотим провести новые выборы как можно скорее", — добавила политик.
Конституционный суд подтвердил законность перехода президентской власти к Аньес. Он обосновал это тем, что в данном случае наследование происходит в результате прошения об отставке, соответственно, для этого не нужно законодательного акта или решения конгресса.
Ранее палата депутатов дважды открывала заседание, чтобы передать ей президентскую власть, но кворум не набирался и заседание перенесли на среду.
Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, заявили, что признают Аньес исполняющим обязанности президента Боливии.
Экс-президент Боливии Эво Моралес, который сейчас находится в Мексике, осудил передачу полномочий сенатору.
"Нанесен самый коварный и роковой удар в истории. Правый сенатор назвала себя председателем сената, а затем и временным президентом Боливии без необходимого кворума, окруженная группой сообщников и поддерживаемая вооруженными силами и полицией, которые подавляют народ", — написал Моралес в Twitter.
В воскресенье высшее руководство Боливии во главе с Моралесом на фоне протестов ушло в отставку и покинуло страну.
В Боливии продолжаются беспорядки, начавшиеся после выборов президента, итоги которых не устроили его оппонентов. По последним данным, погибли семь человек.