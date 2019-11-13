Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии

Вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес, объявившая о временном возложении на себя обязанностей президента. Архивное фото

Вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес, объявившая о временном возложении на себя обязанностей президента

© AP Photo / Juan Karita Вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес, объявившая о временном возложении на себя обязанностей президента

БРАЗИЛИА, 13 ноя — РИА Новости. Оппозиционный сенатор Оппозиционный сенатор Жанин Аньес заявила, что временно берет на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны.

"Немедленно принимаю на себя обязанности президента согласно конституционному порядку и обещаю принять все необходимые меры, чтобы принести мир в страну", — сказала она.

По словам Аньес, учитывая неявку депутатов от президентского блока MAS и их публичные заявления об отказе участвовать в экстренной сессии парламента, решение было принято действующим составом.

"Мы хотим провести новые выборы как можно скорее", — добавила политик.

Конституционный суд подтвердил законность перехода президентской власти к Аньес. Он обосновал это тем, что в данном случае наследование происходит в результате прошения об отставке, соответственно, для этого не нужно законодательного акта или решения конгресса.

Ранее палата депутатов дважды открывала заседание, чтобы передать ей президентскую власть, но кворум не набирался и заседание перенесли на среду.

Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, заявили, что признают Аньес исполняющим обязанности президента Боливии.

Экс-президент Боливии Эво Моралес , который сейчас находится в Мексике, осудил передачу полномочий сенатору.

"Нанесен самый коварный и роковой удар в истории. Правый сенатор назвала себя председателем сената, а затем и временным президентом Боливии без необходимого кворума, окруженная группой сообщников и поддерживаемая вооруженными силами и полицией, которые подавляют народ", — написал Моралес в Twitter.

В воскресенье высшее руководство Боливии во главе с Моралесом на фоне протестов ушло в отставку и покинуло страну.