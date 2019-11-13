Эксперты предположили, чего ждать от встречи Трампа и Эрдогана

ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп в среду попробует отговорить своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана от развития связей с Россией и сохранить возможности для реализации крупных двусторонних контрактов, в том числе по проекту истребителя F-35, считают американские эксперты.

Переговоры Трампа и Эрдогана пройдут в среду в Белом доме на фоне непростых отношений двух стран, которые еще более осложнились на фоне разногласий по Сирии . Тем не менее аналитики полагают, что сторонам удастся сконцентрироваться на вопросах, представляющих взаимный интерес, и, возможно, добиться определенного прогресса.

Сирия и курды

Старший научный сотрудник Центра по международной политике в Вашингтоне Мэтью Хоу обращает внимание, что встреча президентов пройдет на фоне обеспокоенности, которую выражают СМИ и конгресс США относительно политики Турции. Однако эта обеспокоенность лишь внешне связана с деятельностью Эрдогана.

"В действительности это больше касается нападок на президента Трампа, чем на что-либо действительно связанное с Турцией. Конечно, есть проблемы, которые должны быть решены с Анкарой: их постоянная поддержка джихадистских элементов, нарушения прав человека в Турции, сокращение политических свобод и свободы прессы, преследование курдов в Турции. Эти проблемы должны быть решены, но не будут", - считает эксперт, который более десяти лет прослужил в Пентагоне и госдепартаменте.

"Скорее, я предполагаю, что переговоры будут в первую очередь касаться продажи (американского) оружия, удерживания Турции от более тесных связей с Россией и предоставления США возможности контролировать и разрабатывать нефтяные и газовые месторождения в восточной Сирии", - прогнозирует Хоу.

По его мнению, в конечном счете Турция покинет северную Сирию, передав контроль над этой территорией сирийскому правительству в обмен на то, что там не будет "независимой курдской территории".

Аналитик из Университета Южной Каролины Али Демирдас также указывает на важность курдского вопроса в переговорах Трампа и Эрдогана. Эксперт напоминает, что Турция "ни в коем случае не приемлет автономии PKK и YPG", то есть "Рабочей партии Курдистана" и отрядов самообороны курдов – формирований, которые она считает террористическими.

"Я думаю, что Трамп будет по-тихому продолжать косвенно поддерживать военную операцию Турции против YPG, пока она (Турция – ред.) остается в пределах предлагаемой зоны безопасности (в Сирии)", - считает Демирдас.

По его мнению, общая картина показывает, что "Вашингтон теряет свою способность контролировать Анкару".

"США могут многое потерять, если они потеряют Турцию и второго по величине члена НАТО, которым она является. Это может означать конец американского геополитического присутствия на Ближнем Востоке, учитывая растущее российское влияние. Если Вашингтон продолжит карательные меры, Турция может пересмотреть американское военное присутствие на своей территории. Это означало бы конец НАТО, каким мы его знаем. Это слишком дорогая цена для Запада, и Анкара знает об этом", - говорит эксперт

Такие последствия хорошо понимают в Вашингтоне, где проявили определенную сдержанность по вопросу поставок в Турцию российских комплексов С-400, напоминает аналитик.

F-35 и С-400

Демирдас уверен, что в ситуации вокруг российских ЗРК С-400 Трамп и дальше будет вести себя как настоящий предприниматель, оставляя для Турции возможность закупить у США партию новейших дорогостоящих самолетов F-35. И это несмотря на жесткое давление конгресса, который требует вводить против Турции санкции на основании закона CAATSA. Такой подход американских законодателей в целом серьезно осложняет двусторонние отношения, констатирует эксперт.

"Трамп неохотно приостановил участие Турции в программе истребителей F-35. Он видит мир с точки зрения бизнесмена и хочет продать самолеты, которые стоят миллиарды долларов. Учитывая, что Турция хочет купить 100 F-35, президент США готов вновь принять Турцию в программу. Я ожидаю, что в отношении С-400 и F-35 он сохранит статус-кво до ноября 2020 года. Если он будет переизбран, он, вероятно, позволит Турции приобрести F-35, независимо от ситуации с С-400", - полагает собеседник агентства.

По его мнению, Трамп может призвать Турцию не активировать С-400 до 2020 года, а в случае своего переизбрания продаст F-35 вместе с американской системой Patriot независимо от проблемы С-400.

Демирдас убежден, что Эрдоган со своей стороны не откажется от эксплуатации С-400, поскольку это "не только вопрос национальной безопасности, но и предмет гордости для него и турок".

"Несмотря на огромное давление со стороны США, Турция пошла вперед и купила российские системы. Это остается источником гордости за неповиновение мировой сверхдержаве. Кроме того, Турция хотела бы избежать ущерба своим отношениям с Россией из-за С-400, поскольку Москва признала, хотя и не полностью, озабоченность Турции в Сирии намного лучше, чем Вашингтон", - считает эксперт.

Тем не менее Демирдас оставляет гипотетическую возможность того, что Турция может отказаться от С-400 в случае прекращения американской поддержки курдских формирований YPG, которые сейчас остались главными союзниками США в Сирии.

"Учитывая все эти факторы, мы должны ожидать положительных результатов от встречи, поскольку обе страны могут извлечь большую пользу из своих отношений. Однако, похоже, что готовность Эрдогана сигнализировать, в какой степени он собирается принять контрмеры, определит будущее турецко-американских отношений", - полагает эксперт.