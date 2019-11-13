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РИА Новости

Конгресс США продолжит открытые слушания по импичменту Трампа

04:57 13.11.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Комитет по разведке палаты представителей США на следующей неделе продолжит серию открытых слушаний по импичменту президента Дональда Трампа, заявил глава комитета демократ Адам Шифф.
В своем заявлении в Twitter Шифф рассказал, что на следующей неделе запланированы слушания сразу с восьми свидетелями по "украинскому делу". Во вторник показания дадут помощник вице-президента США Дженнифер Уильямс, эксперт по Украине в Совете по нацбезопасности Александр Видмен, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, а также советник президента по Украине и России Тим Моррисон. В среду перед конгрессменами предстанут заместитель помощника министра обороны по России и Украине Лора Купер и замгоссекретаря США Дэвид Хейл. В четверг - бывший советник Трампа по России Фиона Хилл.
В среду на нынешней неделе пройдут первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента Трампа с и.о. посла США на Украине Биллом Тейлором и заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом. Далее в пятницу запланированы открытые показания бывшего посла США на Украине Мэри Йованович.
Ранее все вышеперечисленные бывшие и действующие официальные представители уже давали показания конгрессменам, но в закрытом режиме.
Президент США Дональд Трамп
01:17
Трамп может уволить инспектора разведсообщества США, пишут СМИ
Демократы начали процедуру импичмента Трампа за предположительное давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа - бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией, на что имел полное право. Сын Байдена работал в совете директоров украинской энергокомпании Burisma, и Трамп продвигал теорию, что Байден-старший добился прекращения расследования против Burisma и увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Демократы заявляют, что факты не подтверждают эту теорию, и обвиняют Трампа в попытках избавиться от политического противника с иностранной помощью.
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Импичмент Дональда ТрампаВиктор ШокинДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАTwitterВ мире
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