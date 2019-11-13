Конгресс США продолжит открытые слушания по импичменту Трампа

В своем заявлении в Twitter Шифф рассказал, что на следующей неделе запланированы слушания сразу с восьми свидетелями по "украинскому делу". Во вторник показания дадут помощник вице-президента США Дженнифер Уильямс, эксперт по Украине в Совете по нацбезопасности Александр Видмен, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, а также советник президента по Украине и России Тим Моррисон. В среду перед конгрессменами предстанут заместитель помощника министра обороны по России и Украине Лора Купер и замгоссекретаря США Дэвид Хейл. В четверг - бывший советник Трампа по России Фиона Хилл.

В среду на нынешней неделе пройдут первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента Трампа с и.о. посла США на Украине Биллом Тейлором и заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом. Далее в пятницу запланированы открытые показания бывшего посла США на Украине Мэри Йованович.

Ранее все вышеперечисленные бывшие и действующие официальные представители уже давали показания конгрессменам, но в закрытом режиме.