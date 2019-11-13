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РИА Новости

Названы три нарушенных обещания Зеленского

04:39 13.11.2019 (обновлено: 05:50 13.11.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, глава государства так и не начал сажать коррупционеров, не воплотил в реальность принцип "закон один для всех" и не добился возвращения граждан из эмиграции.
Эти ошибки, добавил Спивак, приведут к тому, что вскоре произойдут роспуск парламента и изгнание правительства из страны.
"Мой прогноз следующий: это правительство будет изгнано из страны в феврале месяце! И уже летом этот парламент будет разогнан", — сказал политик.
Надежда Савченко в Броварском районном суде
Вчера, 14:48
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Он также спрогнозировал, что досрочные выборы на Украине произойдут или осенью следующего года, или весной 2021-го.
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Дмитрий СпивакСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
До гражданина Пyтинa ему как до луны пешком. Ещё двадцать лет обещать и обещать.
13 ноября, 06:04
ЛКЛысый Кучерявый
961202274
Всего лишь три?А У наших слабо посчитать,цензуры ведь нет?
13 ноября, 06:31
Олег Иванов
87710040
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