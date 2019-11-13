Названы три нарушенных обещания Зеленского

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne

По его словам, глава государства так и не начал сажать коррупционеров, не воплотил в реальность принцип "закон один для всех" и не добился возвращения граждан из эмиграции.

Эти ошибки, добавил Спивак, приведут к тому, что вскоре произойдут роспуск парламента и изгнание правительства из страны.

"Мой прогноз следующий: это правительство будет изгнано из страны в феврале месяце! И уже летом этот парламент будет разогнан", — сказал политик.