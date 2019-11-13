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РИА Новости

В Париже феминистки сорвали предпоказ нового фильма Полански

04:23 13.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКинорежиссёр Роман Полански
Кинорежиссёр Роман Полански
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Кинорежиссёр Роман Полански. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Предварительный показ нового фильм режиссера Романа Полански "J'accuse" ("Я обвиняю") в одном из кинотеатров Парижа отменили из-за протестующих перед зданием феминисток, сообщает радиостанция France Info.
В пятницу, 8 ноября, в газете Parisien вышла статья, в которой актриса Валентин Монье рассказала, что в 1975 году Полански якобы избил и изнасиловал ее. Бывшей манекенщице и актрисе на тот момент было 18 лет. Сам режиссер отвергает обвинения.
По данным радиостанции, около 40 активисток заблокировали вход в кинотеатр, развернули свои плакаты и скандировали призывы бойкотировать фильм режиссера.
Против Полански неоднократно выдвигались обвинения в домогательствах. Он признал свою вину в изнасиловании в 1977 году 13-летней девочки, впоследствии бежал во Францию и с тех пор разыскивается американским правосудием.
Режиссер Роман Полански
10 ноября, 15:09Культура
Роман Полански отверг обвинения в изнасиловании актрисы
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Роман ПоланскиФранцияПарижВ мире
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