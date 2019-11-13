В Париже феминистки сорвали предпоказ нового фильма Полански

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Предварительный показ нового фильм режиссера Предварительный показ нового фильм режиссера Романа Полански "J'accuse" ("Я обвиняю") в одном из кинотеатров Парижа отменили из-за протестующих перед зданием феминисток, сообщает радиостанция France Info

В пятницу, 8 ноября, в газете Parisien вышла статья, в которой актриса Валентин Монье рассказала, что в 1975 году Полански якобы избил и изнасиловал ее. Бывшей манекенщице и актрисе на тот момент было 18 лет. Сам режиссер отвергает обвинения.

По данным радиостанции, около 40 активисток заблокировали вход в кинотеатр, развернули свои плакаты и скандировали призывы бойкотировать фильм режиссера.