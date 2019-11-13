Мосфильм выпустит в прокат фильм "Освобождение" Озерова после реставрации

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мосфильм после завершения реставрации военно-исторической киноэпопеи из пяти фильмов "Освобождение" режиссера Юрия Озерова планирует выпустить ее в широкий прокат в мае 2020 года, сообщил РИА Новости гендиректор киноконцерна Карен Шахназаров

Ранее стало известно, что Мосфильм проводит работу по реставрации киноэпопеи. Отмечалось, что комплекс работ займет не менее семи месяцев, которые планируется завершить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне . На данный момент уже проведена оцифровка кинопленки и первичная цветокоррекция.

"Мы сейчас важную работу проводим по реставрации фильма "Освобождение" режиссера Юрия Озерова. Планируем даже выпустить картину в прокат в мае следующего года, если все будет нормально и пройдет, как мы запланировали. Мы хотели бы выпустить картину на широкий экран, продемонстрировать всем", - сказал собеседник агентства.

Шахназаров отметил, что Мосфильм также отреставрировал ряд других знаменитых картин, посвященных войне, которые киноконцерн также планирует показать в будущем на большом экране.