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РИА Новости

Моралес дал оценку передаче оппозиции президентской власти в Боливии

03:19 13.11.2019 (обновлено: 04:32 13.11.2019)
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© REUTERS / Luis CortesСвергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику
Свергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику
© REUTERS / Luis Cortes
Свергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 13 ноя - РИА Новости. Экс-глава Боливии Эво Моралес, который сейчас находится в Мексике, назвал передачу полномочий президента сенатору Жанин Аньес "коварным ударом" по Боливии.
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. При этом парламент не смог набрать кворума для ее утверждения, но было созвано экстренное заседание.
"Нанесен самый коварный и роковой удар в истории. Правый сенатор назвала себя председателем Сената, а затем и временным президентом Боливии без необходимого кворума, окружённая группой сообщников и поддерживаемая вооруженными силами и полицией, которые подавляют народ", - написал Моралес в Twitter.
Высшее руководство Боливии во главе с Моралесом в воскресенье на фоне протестов ушло в отставку и покинуло страну.
Свергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику
Вчера, 21:55
Депутаты из партии Моралеса поспособствуют передаче власти в стране
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Жанин АньесСмена власти в БоливииЭво МоралесБоливияМексикаTwitterВ мире
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